В филиале музея в корпусе 1410 регулярно проходят временные выставки, небольшие тематические экспозиции, лекции, встречи с авторами и образовательные мероприятия.

В здании проведут комплексный текущий ремонт. В зале, где проходят выставки и лекции, приведут в порядок коммуникации, стены, полы и потолки, заменят двери и обновят входную группу, а также установят оборудование для маломобильных посетителей.

Масштабный ремонт проведут в подвале: переложат сети, восстановят стены, перегородки и санитарный узел, а ключевым этапом станет гидроизоляция фундамента и ремонт дренажа для защиты пространства от влаги.