В филиале музея в корпусе 1410 регулярно проходят временные выставки, небольшие тематические экспозиции, лекции, встречи с авторами и образовательные мероприятия.
В здании проведут комплексный текущий ремонт. В зале, где проходят выставки и лекции, приведут в порядок коммуникации, стены, полы и потолки, заменят двери и обновят входную группу, а также установят оборудование для маломобильных посетителей.
Масштабный ремонт проведут в подвале: переложат сети, восстановят стены, перегородки и санитарный узел, а ключевым этапом станет гидроизоляция фундамента и ремонт дренажа для защиты пространства от влаги.
По информации музея, ремонт закончат за месяц, но в это трудно поверить с учетом объема работ. Впрочем, срок контракта — конец февраля. На работы выделили более 8 млн рублей. Их проведет зеленоградский предприниматель Жанна Чаянова.
Пока выставочный зал в 14-м микрорайоне временно закрыт, посетителей приглашают в два других пространства музея во «Флейте» (корпус 360), где продолжается выставка «Здесь будет Зеленоград», а также недавно открылась новая экспозиция «С первой полосы».