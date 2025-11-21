Жителям предложили контролировать капитальный ремонт домов «на троих» 21.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Сейчас в приемке работ по капремонту участвует один представитель собственников, депутаты предлагают избирать не менее трёх — чтобы лучше контролировать качество, сроки, нарушения и прочее. И платить подрядчику и поставщику материалов только после подписания акта комиссией. Инициатива выглядит неплохой, но остаются вопросы.

Жилищный кодекс (статья 189,часть 5) предусматривает, что собственники помещений в многоквартирном доме должны выбрать общим собранием «лицо, которое от имени всех собственников уполномочено участвовать в приемке работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты». Независимо от формы накопления денег на капремонт — на счете фонда капремонта или спецсчете дома. Вместо этого в новом законопроекте предлагают, чтобы собственники сначала выбрали свою комиссию из трех (можно больше) человек. Но акты приемки работ будет подписывать только председатель этой комиссии. Уже возникает вопрос — почему не все трое?

Комиссия из собственников получает полномочия проверять соответствие объема и перечня работ проектной и сметной документации, контролировать качество применяемых материалов, соблюдение сроков, участвовать в промежуточной и окончательной приемке работ. Вводится обязанность подрядчика капремонта обеспечивать комиссии доступ к месту производства работ. Очевидно, жильцам предстоит поискать в своих рядах людей, способных разобраться и в проектной документации, и оценить качество материалов — от какой-нибудь запорной арматуры и краски до труб и плитки. Найдутся ли такие люди и захотят ли тратить силы и время на этот процесс — тоже вопрос.

Особо обговаривается механизм перечисления денег заказчиком подрядчику и поставщику: это делается только после подписания акта приемки в том числе председателем комиссии. «Это положение серьёзно усиливает финансовую дисциплину и предотвращает риски необоснованных выплат подрядчикам и поставщикам», отмечают депутаты в пояснительной записке. При этом непонятно, что будет, если председатель не подпишет акт. «Порядок и сроки подписания акта приемки работ по капитальному ремонту, а также порядок взаимодействия участников подписания такого акта… устанавливается нормативным правовым актом субъекта РФ», говорится в законопроекте. То есть, в нашем случае еще должно быть решение московских властей.

«Принятие законопроекта обеспечит систему коллегиального, прозрачного и юридически обоснованного контроля собственников помещений за проведением капитального ремонта, повысит качество и безопасность работ, сократит количество споров и обжалований, минимизирует бюрократические риски, а также создаст эффективный механизм взаимодействия между собственниками, подрядчиками, управляющими компаниями, региональными операторами и органами местного самоуправления», считают авторы документа. Пока законопроект отправлен в профильный комитет по строительству и ЖКХ.

Впрочем, шансов на принятие законопроекта немного: его инициаторы — депутаты от партий «Справедливая Россия» и ЛДПР, предложения которых нечасто становятся законами.

Сейчас жители, как правило, не знает, кто вообще от их имени подписывает акт приемки работ в ходе капремонта. Это может быть председатель совета дома, которого в своем доме не знает более 80% участников опроса «Зеленоград.ру». На фоне массовых жалоб на качество и организацию самого процесса капитального ремонта инициатива привлечь к контролю больше собственников интересна, но, очевидно, требует детальной проработки.

Ранее депутаты предложили ввести коллективныйконтроль жителей за ремонтом и содержанием домов. А конкретно, чтобы акты приемки работ подписывал не один председатель, а весь совет дома. Проблема в том, что этот совет надо найти — если он вообще есть. Законопроект принят пока только в первом чтении.

Метки:
жкх, капитальный ремонт
