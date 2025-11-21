Большой бесплатный открытый каток с искусственным льдом работает по сеансам: будни — 11:00, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30; выходные: 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00.
Раздевалки и прокат
На площадке оборудованы тёплые раздевалки с ячейками для обуви и сумок, работает пункт проката и бесплатная заточка коньков.
Стоимость проката:
- пара коньков: 50 рублей (залог 2000)
- комплект защиты: 50 рублей (залог 1000)
- шлем: 50 рублей (залог 1000)
- валенки для сопровождающих: бесплатно (залог 1000)
Правила допуска детей
На катке действуют специальные требования к допуску детей — они остаются прежними по сравнению с прошлым сезоном:
- До 3 лет — дети не допускаются на лёд.
- От 3 до 10 лет — только в сопровождении взрослого. При себе нужно иметь: свидетельство о рождении ребёнка, документ сопровождающего: для родителя — паспорт с записью о ребёнке; для другого взрослого — доверенность по простой форме с подписью родителей + его паспорт. Сопровождающего также нужно зарегистрировать на сеанс. Образец доверенности.
- От 10 до 14 лет — можно кататься самостоятельно, если представить согласие законного представителя. Согласие действует на один сеанс.
- От 14 до 18 лет — проход на основании документа, удостоверяющего личность (можно показать оригинал или электронную копию).
Полный раздел правил «Условия посещения катка» доступен здесь.
Также вскоре должны заработать катки с искусственным льдом на площади Юности, возле корпусов 165, 403, 936, 1131, 2034 и на Сосновой/Озерной аллее — на них регистрация не требуется, но когда точно на них подготовят лёд, пока неизвестно.
