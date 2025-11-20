Парковки в городе сокращают и делают платными, а в микрорайоне МЖК откроют новые бесплатные. Как удалось этого добиться? 20.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Общедоступные парковки на 173 машины возле корпусов 532 и 534 начнут делать в ноябре. «Это потому что МЖК на особом положении», считают некоторые жители других зеленоградских районов. Как на самом деле, выяснили у председателя НП МЖК «Зеленоград» Александра Раптовского.

Где будет эта парковка

Парковочные места появятся в МЖК со стороны Ленинградского шоссе. На их обустройство из городского бюджета выделен 21 миллион рублей. Парковкой смогут пользоваться и местные жители, и гости микрорайона. А сюда приезжают многие: в школу, рестораны или просто погулять — здесь есть, на что посмотреть.

Новая стоянка расположена вблизи достопримечательностей МЖК. Гостевой поток — та же вереница автомобилей в школу, свадебные кортежи — создает серьезные неудобства местным жителям. Новые парковки как раз позволят решить вопрос с устройством шлагбаумов на въезд гостевого транспорта вглубь микрорайона, возле жилых домов. Кроме того, в перспективе планируется открытие «Парка удивительных камней» и музея — посетителям будет где поставить машины.

Восемь лет для создания парковки

Ситуация с парковками внутри МЖК требовала кардинального решения. «Я стал искать место, поскольку генпланом развития МЖК парковки не планировались, — рассказал «Зеленоград.ру» Александр Раптовский. — Любой кусочек земли был предназначен куда-то и под какое-то капитальное строительство. Оказалось, вдоль вдоль гаражного комплекса у корпуса 532 проложены две нитки водоводов диаметром 1000 и 1200 мм, питающие Зеленоград. Они имеют широкую охранную техническую зону в пределах которой никаких капитальных сооружений строить нельзя. А автостоянки можно? — задумался я и стал изучать вопрос. Встречался с руководителем «Зеленоградводоканала» Александром Каменецким, обсуждали это с ним. Выяснилось, что запрета на плоскостные стоянки в технических зонах инженерных сетей нет.

Затем провел предпроектные работы. Потом НП МЖК «Зеленоград» за свои деньги (не бюджетные) выполнил проект расширения существующего проезда с устройством 20-ти парковочных мест и разворотной площадки для автобусов в связи с планируемым строительством «Парка удивительных камней». И только когда мы выиграли конкурс на земельный участок под музей, я стал детально прорабатывать возможность парковок в технической зоне водоводов. Управа района Савелки это решение поддержала и выделила деньги на проектирование.

Прошло еще два года, появился проект. Два года я пытался включить его в городской план строительства. Но в первый год опоздал — бюджет уже был сверстан. А во второй всё получилось — управа и префектура поддержали проект, и сами работы включили в план 2025 года. Вся эта инициативная работа, по большому счету, заняла восемь лет.

Могут ли потом сделать новые парковки платными?

Теоретически да, если решат «наверху» — в департаменте транспорта. В администрации МЖК этого как раз не хотят — «парковки должны быть доступными, своё мнение об этом я высказал муниципальным депутатам», отметил Раптовский.

Выводы: что показывает пример МЖК

История с парковками в МЖК — хороший пример того, что даже в условиях тотального сокращения парковочных мест в городе всё-таки можно найти решение, если упорно искать и изучать каждую возможность.

И ещё один важный вывод: подобные результаты появляются только там, где есть человек или организация, готовые много лет последовательно отстаивать интересы жителей. Именно такая настойчивость и дает микрорайонам шанс на реальные изменения.

Новости 5-го микрорайона и МЖК

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автомобиль, мжк (микрорайон 5а), платная парковка
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новогодними рисунками оформили витрины ДК зеленоградские художники Новости
Ребенок пострадал из-за взрывного устройства — оно было замаскировано под деньги Новости
Топган меняет правила игры: барбершоп, где забота о гостях выходит на новый уровень Реклама
Фитнес-клуб DDX и академия тенниса откроются в строящемся спорткомплексе рядом с городским прудом Новости
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
АО «РАДИУС Автоматика» наращивает объёмы производства и приглашает на работу Новости
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру