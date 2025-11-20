Общедоступные парковки на 173 машины возле корпусов 532 и 534 начнут делать в ноябре. «Это потому что МЖК на особом положении», считают некоторые жители других зеленоградских районов. Как на самом деле, выяснили у председателя НП МЖК «Зеленоград» Александра Раптовского.
Парковочные места появятся в МЖК со стороны Ленинградского шоссе. На их обустройство из городского бюджета выделен 21 миллион рублей. Парковкой смогут пользоваться и местные жители, и гости микрорайона. А сюда приезжают многие: в школу, рестораны или просто погулять — здесь есть, на что посмотреть.
Новая стоянка расположена вблизи достопримечательностей МЖК. Гостевой поток — та же вереница автомобилей в школу, свадебные кортежи — создает серьезные неудобства местным жителям. Новые парковки как раз позволят решить вопрос с устройством шлагбаумов на въезд гостевого транспорта вглубь микрорайона, возле жилых домов. Кроме того, в перспективе планируется открытие «Парка удивительных камней» и музея — посетителям будет где поставить машины.
Ситуация с парковками внутри МЖК требовала кардинального решения. «Я стал искать место, поскольку генпланом развития МЖК парковки не планировались, — рассказал «Зеленоград.ру» Александр Раптовский. — Любой кусочек земли был предназначен куда-то и под какое-то капитальное строительство. Оказалось, вдоль вдоль гаражного комплекса у корпуса 532 проложены две нитки водоводов диаметром 1000 и 1200 мм, питающие Зеленоград. Они имеют широкую охранную техническую зону в пределах которой никаких капитальных сооружений строить нельзя. А автостоянки можно? — задумался я и стал изучать вопрос. Встречался с руководителем «Зеленоградводоканала» Александром Каменецким, обсуждали это с ним. Выяснилось, что запрета на плоскостные стоянки в технических зонах инженерных сетей нет.
Затем провел предпроектные работы. Потом НП МЖК «Зеленоград» за свои деньги (не бюджетные) выполнил проект расширения существующего проезда с устройством 20-ти парковочных мест и разворотной площадки для автобусов в связи с планируемым строительством «Парка удивительных камней». И только когда мы выиграли конкурс на земельный участок под музей, я стал детально прорабатывать возможность парковок в технической зоне водоводов. Управа района Савелки это решение поддержала и выделила деньги на проектирование.
Прошло еще два года, появился проект. Два года я пытался включить его в городской план строительства. Но в первый год опоздал — бюджет уже был сверстан. А во второй всё получилось — управа и префектура поддержали проект, и сами работы включили в план 2025 года. Вся эта инициативная работа, по большому счету, заняла восемь лет.
Теоретически да, если решат «наверху» — в департаменте транспорта. В администрации МЖК этого как раз не хотят — «парковки должны быть доступными, своё мнение об этом я высказал муниципальным депутатам», отметил Раптовский.
История с парковками в МЖК — хороший пример того, что даже в условиях тотального сокращения парковочных мест в городе всё-таки можно найти решение, если упорно искать и изучать каждую возможность.
И ещё один важный вывод: подобные результаты появляются только там, где есть человек или организация, готовые много лет последовательно отстаивать интересы жителей. Именно такая настойчивость и дает микрорайонам шанс на реальные изменения.