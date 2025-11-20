Восемь лет для создания парковки

Ситуация с парковками внутри МЖК требовала кардинального решения. «Я стал искать место, поскольку генпланом развития МЖК парковки не планировались, — рассказал «Зеленоград.ру» Александр Раптовский. — Любой кусочек земли был предназначен куда-то и под какое-то капитальное строительство. Оказалось, вдоль вдоль гаражного комплекса у корпуса 532 проложены две нитки водоводов диаметром 1000 и 1200 мм, питающие Зеленоград. Они имеют широкую охранную техническую зону в пределах которой никаких капитальных сооружений строить нельзя. А автостоянки можно? — задумался я и стал изучать вопрос. Встречался с руководителем «Зеленоградводоканала» Александром Каменецким, обсуждали это с ним. Выяснилось, что запрета на плоскостные стоянки в технических зонах инженерных сетей нет.

Затем провел предпроектные работы. Потом НП МЖК «Зеленоград» за свои деньги (не бюджетные) выполнил проект расширения существующего проезда с устройством 20-ти парковочных мест и разворотной площадки для автобусов в связи с планируемым строительством «Парка удивительных камней». И только когда мы выиграли конкурс на земельный участок под музей, я стал детально прорабатывать возможность парковок в технической зоне водоводов. Управа района Савелки это решение поддержала и выделила деньги на проектирование.

Прошло еще два года, появился проект. Два года я пытался включить его в городской план строительства. Но в первый год опоздал — бюджет уже был сверстан. А во второй всё получилось — управа и префектура поддержали проект, и сами работы включили в план 2025 года. Вся эта инициативная работа, по большому счету, заняла восемь лет.