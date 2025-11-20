На поставку влаго- и грязевпитывающих пластиковых ковров типа «травка» до конца 2028-го года зеленоградский «Жилищник» выделил чуть больше двух миллионов рублей. Закупать их будут рулонами, поставлять на базу «Жилищника» и дальше, видимо, нарезать коврики и распределять по адресам. Конкретных адресов нет — по запросу заказчика.

Проблема скользкой плитки в подъездах остро встаёт каждую зиму. Пока, чтобы как-то прикрыть скользкую плитку, коммунальщики обходятся старыми коврами или паласами, неизвестно где взятыми. С ними много проблема: они гниют прямо в подъезде, они съезжают с положенного места, у них загибаются углы — всё это обычно плохо выглядит, неприятно пахнет и прямо нарушает правила пожарной безопасности.