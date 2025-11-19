Ушел из жизни заместитель главного редактора издательского дома «41», журналист Иван Лазаревич

Он скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни.

Иван Константинович начал свою профессиональную жизнь токарем на заводе. Тридцать лет назад пришел в журналистику: сначала в рекламном издании «Столичная ярмарка», а с 2000 года в ИД «41».

Он был известен как журналист-репортер, который не боялся личного участия в событиях. Его живые репортажи и очерки были по-настоящему близкими читателю.

За свою работу Лазаревич был неоднократно отмечен наградами. В частности, был признан одним из лучших журналистов Москвы.

«Мы потеряли не просто редактора, а смелого и вдумчивого профессионала, чьи идеи и статьи вдохновляли многих», — говорят коллеги и вспоминают его доброту, честность и чувство юмора — качества, за которые его любили во всём Зеленограде.

Редакция «Зеленоград.ру» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Ивана Лазаревича.

Прощание состоится на Алабушевском кладбище. О дне и времени будет известно позже