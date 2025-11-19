В прямом эфире с Исторической сцены Большого театра зрители увидят масштабную программу, посвящённую Майе Плисецкой и композитору Родиону Щедрину.

Вечер откроет знаменитая «Кармен-сюита», далее — отрывки из «Спящей красавицы», «Раймонды», «Лебединого озера», «Легенды о любви», «Болеро» и других произведений.

На сцене выступят звёзды мировой хореографии: Светлана Захарова, Диана Вишнёва, Денис Родькин, Артёмий Беляков и другие солисты Большого театра. В программу также войдут фрагменты мемуаров Плисецкой и Щедрина в исполнении Илзе Лиепы и Евгения Миронова, а также редкая кинохроника.

Майя Плисецкая — одна из самых ярких фигур в истории мирового балета. Её имя стало символом свободы, силы и невероятной пластики, а роли — эталоном драматизма и артистизма. Она навсегда изменила представление о том, каким может быть балет, и вдохновила поколения танцовщиков по всему миру.

20 ноября в 19:00 Кинотеатр в ТЦ «Иридиум» (Крюковская площадь, 1)

Билеты — на сайте проекта «Театр в кино»: https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/maya-plisetskaya-100-gala-concert-bolshoi#tickets