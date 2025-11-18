12Storeez появился в 2014 году и начинался как небольшой онлайн-проект, выпускающий компактные ежемесячные коллекции. За несколько лет бренд вырос в крупную сеть, сохранив основной принцип: удобные вещи из натуральных материалов, которые легко комбинировать между собой.

Открытие позволит увидеть и примерить ассортимент вживую, а также найти позиции из прошлых коллекций по сниженной цене.

Аутлет Шереметьево находится по адресу Ленинградское шоссе, 14 км (деревня Черная Грязь). Работает с 10:00 до 22:00.