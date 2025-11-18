В новом магазине представлена женская и мужская одежда, аксессуары и базовые капсулы — вещи в спокойных оттенках и лаконичных силуэтах, за которые 12Storeez стал узнаваемым.
12Storeez появился в 2014 году и начинался как небольшой онлайн-проект, выпускающий компактные ежемесячные коллекции. За несколько лет бренд вырос в крупную сеть, сохранив основной принцип: удобные вещи из натуральных материалов, которые легко комбинировать между собой.
Открытие позволит увидеть и примерить ассортимент вживую, а также найти позиции из прошлых коллекций по сниженной цене.
Аутлет Шереметьево находится по адресу Ленинградское шоссе, 14 км (деревня Черная Грязь). Работает с 10:00 до 22:00.
