Раньше в часы пик съезд с внутренней стороны МКАД на платную трассу М-11 и Московский скоростной диаметр (МСД) регулярно перегружался: автомобили выстраивались в очередь, и это замедляло тех, кто ехал прямо по МКАД.

Теперь Центр организации дорожного движения провёл переразметку — добавили ещё одну полосу. Теперь на участке доступны три полосы: две только направо, на МСД и трассу М-11 «Нева»; третья — направо или прямо по МКАД.