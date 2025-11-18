Раньше в часы пик съезд с внутренней стороны МКАД на платную трассу М-11 и Московский скоростной диаметр (МСД) регулярно перегружался: автомобили выстраивались в очередь, и это замедляло тех, кто ехал прямо по МКАД.
Теперь Центр организации дорожного движения провёл переразметку — добавили ещё одну полосу. Теперь на участке доступны три полосы: две только направо, на МСД и трассу М-11 «Нева»; третья — направо или прямо по МКАД.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости