Монтаж знаков в проезде вдоль дома «Флейта» в 3-м микрорайоне начался вечером в понедельник. Местные жители опасаются, что некоторые водители могли не заметить изменений, а эвакуация может пройти уже ночью.
Многие жители негодуют, что в новом проезде парковочных мест оказалось меньше, чем казалось по ширине дороги. Другие напоминают, что в проекте их как раз было мало — парковка предусматривалась только с одного стороны дороги. Забыть не мудрено — на расширение проезда ушло несколько лет, а проект появился почти семь лет назад.
Водители обсуждают, где теперь ставить машины — утверждают, что после 18 часов мест уже нет, а после 22-х и на Центральной площади возле ДК уже не припаркуешься. Обсуждают брошенные или неиспользуемые автомобили, которые занимают нужные места.
Между тем другие горожане радуются, считая, что припаркованные машины ухудшали обзор и снижали безопасность.