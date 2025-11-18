Многие жители негодуют, что в новом проезде парковочных мест оказалось меньше, чем казалось по ширине дороги. Другие напоминают, что в проекте их как раз было мало — парковка предусматривалась только с одного стороны дороги. Забыть не мудрено — на расширение проезда ушло несколько лет, а проект появился почти семь лет назад.

Водители обсуждают, где теперь ставить машины — утверждают, что после 18 часов мест уже нет, а после 22-х и на Центральной площади возле ДК уже не припаркуешься. Обсуждают брошенные или неиспользуемые автомобили, которые занимают нужные места.

Между тем другие горожане радуются, считая, что припаркованные машины ухудшали обзор и снижали безопасность.

Новости 3-го микрорайона