В пятницу в дежурную часть сообщили, что на дороге возле одного из домов лежит пачка денег. На место выехал наряд полиции и установил, что купюры — сувенирные, а каких-либо опасных предметов рядом нет. Однако сообщение о находке успела широко распространиться в соцсетях и мессенджерах.

Это произошло на фоне повышенного внимания к подобным находкам после ЧП в Красногорске. Там 12 ноября мальчик подобрал лежавшую на земле купюру, к которой было прикреплено взрывное устройство. Произошёл взрыв, ребёнок получил тяжёлые травмы — врачи частично ампутировали ему пальцы.

В Зеленограде тоже появлялись подобные сообщения. Например, вчера в «Жилищник» прислали фотографию подъезда корпуса 1407 с лежащей на радиаторе отопления купюрой (на фото). В течение часа «Жилищник» убрал мусор из подъезда, отчитавшись, что «работы выполнены».