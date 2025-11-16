После аномального ветра и снегопада в ночь на 2 мая в Зеленограде были повреждены сотни деревьев. На расчистку заваленных пешеходных дорожек ушло две недели, но в лесу работы продолжаются.
Сейчас спиливают засохшие деревья на участке леса вдоль Никольской аллеи (от ЖК «Лесное озеро» до церкви). На всех деревьях, которые надо вырубать, стоят отметки.
По словам рабочих, большую часть молодого леса, поломанного бурей, спасти невозможно — погнулись стволы и корневая система выворочена из земли. Пока убирают только те деревья, которые уже мертвы — еще живые не трогают, и не тронут (если они сами не упадут).
Как сказал один из них, рабочих на весь город всего восемь человек, поэтому разбор бурелома идет медленно. Некоторые зеленоградцы ещё в мае самостоятельно спасали упавшие саженцы.
На запрос «Зеленоград.ру» о возможности привлечь жителей-добровольцев, префектура ответила, что их участие противоречит требованиям охраны труда — работы должен выполнять квалифицированный персонал.