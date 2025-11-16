По словам рабочих, большую часть молодого леса, поломанного бурей, спасти невозможно — погнулись стволы и корневая система выворочена из земли. Пока убирают только те деревья, которые уже мертвы — еще живые не трогают, и не тронут (если они сами не упадут).

Как сказал один из них, рабочих на весь город всего восемь человек, поэтому разбор бурелома идет медленно. Некоторые зеленоградцы ещё в мае самостоятельно спасали упавшие саженцы.

На запрос «Зеленоград.ру» о возможности привлечь жителей-добровольцев, префектура ответила, что их участие противоречит требованиям охраны труда — работы должен выполнять квалифицированный персонал.

Новости 6-го микрорайона