Зеленоградский школьник принял участие в съемках нового выпуска «Разговоров о важном» — его показали во всех школах страны 16.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Константин — ученик 10 «Д» класса медиа-направления школы №1353. Он принял участие в выпуске под названием «Общество безграничных возможностей».

Для этого Константин прошёл кастинг, вошёл в медиа-команду проекта и вместе с соведущей взял интервью у российского блогера, общественного деятеля и паралимпийца Рустама Набиева — человека, потерявшего ноги, но не бросившего спорт и покорившего Эльбрус на руках.

«Было очень классно! Съемки прошли шикарно. Очень хороший гость — Рустам Набиев, сильный духом человек, настоящий герой. Мне было невероятно приятно с ним пообщаться.

Рад, что смог стать частью этого проекта. Думаю, мне помог опыт работы в «Новостях Первых» и в «Времени Первых». Продюсерам, наверное, нравится моя открытость и готовность работать. Ещё с восьмого класса мечтал сняться в «Разговорах о важном» — и вот мечта сбылась! Теперь хочу пойти дальше и стать ведущим этого проекта", — рассказал Константин.

«Разговоры о важном» — это всероссийский образовательный проект, который проводится в школах в 2022 года. Занятия проходят по понедельникам — в них часто участвуют известные деятели культуры, спорта, науки и благотворительности, которые делятся личным опытом.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, общеобразовательная школа, родители, молодежь
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новогодними рисунками оформили витрины ДК зеленоградские художники Новости
Ребенок пострадал из-за взрывного устройства — оно было замаскировано под деньги Новости
Топган меняет правила игры: барбершоп, где забота о гостях выходит на новый уровень Реклама
Фитнес-клуб DDX и академия тенниса откроются в строящемся спорткомплексе рядом с городским прудом Новости
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
АО «РАДИУС Автоматика» наращивает объёмы производства и приглашает на работу Новости
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру