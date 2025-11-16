Константин — ученик 10 «Д» класса медиа-направления школы №1353. Он принял участие в выпуске под названием «Общество безграничных возможностей».
Для этого Константин прошёл кастинг, вошёл в медиа-команду проекта и вместе с соведущей взял интервью у российского блогера, общественного деятеля и паралимпийца Рустама Набиева — человека, потерявшего ноги, но не бросившего спорт и покорившего Эльбрус на руках.
«Было очень классно! Съемки прошли шикарно. Очень хороший гость — Рустам Набиев, сильный духом человек, настоящий герой. Мне было невероятно приятно с ним пообщаться.
Рад, что смог стать частью этого проекта. Думаю, мне помог опыт работы в «Новостях Первых» и в «Времени Первых». Продюсерам, наверное, нравится моя открытость и готовность работать. Ещё с восьмого класса мечтал сняться в «Разговорах о важном» — и вот мечта сбылась! Теперь хочу пойти дальше и стать ведущим этого проекта", — рассказал Константин.
«Разговоры о важном» — это всероссийский образовательный проект, который проводится в школах в 2022 года. Занятия проходят по понедельникам — в них часто участвуют известные деятели культуры, спорта, науки и благотворительности, которые делятся личным опытом.