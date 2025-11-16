Подходящая погода для заливки катков с искусственным льдом — это когда температура опускается ниже нуля, сказали в префектуре. Создать основание будущего катка — черновой лёд — планируют к 20 ноября. Затем будут делать ровное верхнее покрытие. Дата начала работы катков пока не названа.

Всего в Зеленограде семь катков с искусственным льдом: на площади Юности, возле корпусов 165 (новый), 403, 936, 1131, 2034, а также на Сосновой аллее. Эти катки обслуживает и заливает «Жилищник», вход на них свободный. Ещё один каток расположен на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне — обслуживает другая организация, вход туда бесплатный, но по записи.

Когда появится возможность заливать катки с естественным льдом (хоккейные коробки) во дворах, неизвестно — для этого нужна устойчивая отрицательная температура, а её в прогнозе пока нет.