Открытие офиса в Савелкинском проезде, 6 задерживали несколько раз. Третья попытка оказалось удачной — с 15 ноября офис будет работать в обычном режиме.

На входе и в помещении развесили шарики, в том числе, с номером отделения. Обновили оборудование, интерьер, установили монетницу. Появился кофейный аппарат, но он пока не работает — выбирают, кто будет обслуживать. Также в офисе оборудовали детскую зону.

Отделение работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00.