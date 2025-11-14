Открытие офиса в Савелкинском проезде, 6 задерживали несколько раз. Третья попытка оказалось удачной — с 15 ноября офис будет работать в обычном режиме.
На входе и в помещении развесили шарики, в том числе, с номером отделения. Обновили оборудование, интерьер, установили монетницу. Появился кофейный аппарат, но он пока не работает — выбирают, кто будет обслуживать. Также в офисе оборудовали детскую зону.
Отделение работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости