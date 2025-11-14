Комаров известен своим умением сочетать меткие наблюдения из повседневной жизни, искренние истории и импровизацию на сцене. Записи его выступлений набирают сотни тысяч просмотров — в Зеленограде будет новая программа под названием «Живьем».

Виктор Комаров пришел в стендап-комедию в начале 2010-х: бросил стабильную работу и начал выступать на открытых микрофонах. С осени 2012 года он стал постоянным участником шоу StandUp на телеканале ТНТ — одной из главных площадок для российского стендапа.

Концерт состоится в четверг, 12 февраля 2026 года, начало в 20:00.

Место: ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2)

Возрастное ограничение — 18+. Билеты от 1580 рублей и доступны на сайте: https://dkmiet.ru/komarov_standup2