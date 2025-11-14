Комаров известен своим умением сочетать меткие наблюдения из повседневной жизни, искренние истории и импровизацию на сцене. Записи его выступлений набирают сотни тысяч просмотров — в Зеленограде будет новая программа под названием «Живьем».
Виктор Комаров пришел в стендап-комедию в начале 2010-х: бросил стабильную работу и начал выступать на открытых микрофонах. С осени 2012 года он стал постоянным участником шоу StandUp на телеканале ТНТ — одной из главных площадок для российского стендапа.
Концерт состоится в четверг, 12 февраля 2026 года, начало в 20:00.
Место: ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2)
Возрастное ограничение — 18+. Билеты от 1580 рублей и доступны на сайте: https://dkmiet.ru/komarov_standup2
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости