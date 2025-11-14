«Гаражка МИФ» — большая книжная ярмарка, на которой будет представлено более 4000 книг:
— серии «Мифы от и до» и художественную классику в оформлении современных российских иллюстраторов
— книги из серий «Вечные истории» и «Вечные истории. Young Adult»
— новинки о культуре, психологии и бизнесе
— фэнтези, детективы и романы от МИФ.Прозы
— комиксы и графические романы
— подарочные издания
— книги для детей всех возрастов — от малышей до подростков
Гости смогут выбрать артбуки, купить книги в подарок или пополнить домашнюю библиотеку.
Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье 22 и 23 ноября в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, 1) с 12:00 до 21:00.
Вход свободный, регистрация не требуется.
