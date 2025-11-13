Теперь все пешеходные дорожки на пляже и ведущие в сторону Сосновой аллеи ярко подсвечиваются — установили 30 новых опор и заменили 27 светильников.

Некоторые прохожие уже заметили изменения: «Я иногда приезжаю сюда гулять из соседнего Солнечногорска. У нас там тоже красивая набережная, но здесь больше света. Получилась романтичная атмосфера. Это также плюс для тех, кто бегает по вечерам», — рассказала Анастасия.