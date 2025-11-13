Теперь все пешеходные дорожки на пляже и ведущие в сторону Сосновой аллеи ярко подсвечиваются — установили 30 новых опор и заменили 27 светильников.
Некоторые прохожие уже заметили изменения: «Я иногда приезжаю сюда гулять из соседнего Солнечногорска. У нас там тоже красивая набережная, но здесь больше света. Получилась романтичная атмосфера. Это также плюс для тех, кто бегает по вечерам», — рассказала Анастасия.
Есть и другое мнение: «Мне кажется, что всё и так было хорошо. Конечно, приятно, что о городе заботятся, только вот на другие территории часто перестают обращать внимание», — отметила прохожая.
Вечером в свете фонарей эффектно смотрится и новая скульптура трёх белок — благодаря освещению они буквально сверкают.
Скоро здесь должны поставить и камеры видеонаблюдения — на эти работы уже выделили около полутора миллионов рублей.