«Мы сделаем тут немножко, потом на другом водоеме. Думаю, что до конца месяца точно должны закончить», — рассказал один из рабочих.

«Мы собираем конструкции на пляже, потому что тут удобнее. Затем перенесем их к спасательной станции, где лодки», — добавили рабочие на Школьном озере.

Работы стартовали с задержкой — по контракту пирсы должны были быть готовы к концу октября или началу ноября.