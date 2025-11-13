На городском пруду и Школьном озере начали монтировать пирсы 13.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Оборудование завезли несколько дней назад, сейчас рабочие собирают конструкции на берегу.

На городском пруду появятся два понтона рядом с пешеходными дорожками, ведущими к воде. На Школьном озере установят один пирс с купальней и двумя мостиками — его разместят на противоположной стороне от пляжа. Сборка идёт параллельно на двух водоёмах, но сроки окончания назвать пока сложно.

«Мы сделаем тут немножко, потом на другом водоеме. Думаю, что до конца месяца точно должны закончить», — рассказал один из рабочих.

«Мы собираем конструкции на пляже, потому что тут удобнее. Затем перенесем их к спасательной станции, где лодки», — добавили рабочие на Школьном озере.

Работы стартовали с задержкой — по контракту пирсы должны были быть готовы к концу октября или началу ноября.

Подробнее о пирсах на зеленоградских водоёмах

На городском пруду понтонная конструкция предусмотрена проектом благоустройства: один пирс станет смотровой площадкой рядом с вышкой спасателей, второй предназначен для их лодок.

На Школьном озере понтон делают для рыбалки и зимних купаний — моржевания и крещенских погружений.

Похожий пирс обсуждают и для Чёрного озера, но идея вызывает критику части жителей, которые опасаются, что крупная конструкция нарушит естественный ландшафт небольшого водоёма.

Метки:
благоустройство, школьное озеро, ремонтно-строительные работы, активный досуг
