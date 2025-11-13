Завершить обустройство парковки у корпуса 1802, рядом с кафе «Тануки», должны были до 25 октября. Однако уже почти месяц на месте ничего не меняется.
Из всех выполненных работ — только новые бордюры, установленные ещё в октябре. Асфальт так и не заменён, вокруг всё разрыто, а на пешеходной дорожке рядом с парковкой из-за установки бордюров поврежден асфальт.
Это выглядит не только неаккуратно, но и небезопасно: в ямы легко может попасть ребёнок. На самой площадке хаотично разбросаны бордюрные камни. Рабочих нет, техника не используется.
Несмотря на ремонт и объявление об эвакуации, некоторые водители паркуются прямо на стройплощадке — заграждения сдвинуты. Соседние парковки вдоль улиц стали платными.
Почему работы остановлены — непонятно. В октябре возможной причиной могли быть дожди, но теперь погода уже не мешает: осадки редкие и непродолжительные. Спросим в управе, куда пропал подрядчик и сделают ли парковку для зимы.