Завершить обустройство парковки у корпуса 1802, рядом с кафе «Тануки», должны были до 25 октября. Однако уже почти месяц на месте ничего не меняется.

Из всех выполненных работ — только новые бордюры, установленные ещё в октябре. Асфальт так и не заменён, вокруг всё разрыто, а на пешеходной дорожке рядом с парковкой из-за установки бордюров поврежден асфальт.