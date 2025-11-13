Проект бюджета Подмосковья на 2026 год внесён в Мособлдуму. Там говорят, что социальная направленность остаётся ключевой.

Действительно, расходы в социальном блоке выросли, хотя и умеренно: дороги и транспорт +12%, социальная защита: +11%, образование +6% (дополнительно — меры поддержки педагогов), здравоохранение +3%

Однако лидером роста стала программа «Экология и окружающая среда»: +85%, более 15 млрд рублей. Также появилась новая строка — «Чистый регион» почти на пять миллиардов. Часть средств может пойти на решение проблемы с утилизацией мусора, от которой начали страдать и зеленоградцы.

Также в лидерах роста программы «Цифровое Подмосковье» +69%, Инженерная инфраструктура и энергоэффективность +42%, Культура и туризм: +41%, Спорт: +34%.

Снижение в программах «Предпринимательство» -25%, Сельское хозяйство -6%, Строительство и капремонт соцобъектов -2%. При этом снижение в строительном блоке не означает отказ от планов: отдельно заявляют 135 млрд рублей на возведение и модернизацию социальных объектов в 2026 году.

Баланс приоритетов — социальная поддержка и развитие инфраструктуры. Увеличивая инвестиции в экологию и инженерную среду, регион, возможно, формирует задел для новых строек и улучшения качества жизни на уже застроенных территориях.