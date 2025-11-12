С 1 января высоту ограждений на стройках поднимут с нынешних 2,1 до 6 метров — это максимально допустимая высота.

На заборах будут размещать яркие панели с названием строящегося объекта, сроками, контактными телефонами и адресом сайта проекта.

«Изменения направлены на создание более комфортной городской среды и повышение прозрачности градостроительных процессов. Применение объемных световых букв и информационных носителей со сменными изображениями облегчит процесс осведомления граждан о процессе строительства», пояснили в мэрии.

Такую же информацию могут размещать на ветрозащитных экранах — это сборно-разборные щиты, которые перемещают на строительном объекте. Утверждать дизайн строительных ограждений и ветрозащитных экранов будет столичный Архитектурный совет — чтобы заборы были в едином стиле. А контролировать выполнение требований должен Мосгосстройнадзор и ОАТИ (административно-техническая инспекция).

Новые правила касаются любых строительных работ — строительство, снос, реконструкция, ремонт. Оговаривается и яркость информации на панелях — буквы и цифры «должны иметь немерцающий (статичный) приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений»

Сейчас тоже действуют определенные требования к строительным заборам, в том числе в части размещения на них информации. Обычно это просто стоящий рядом или прикрепленный к ограждению щит. Поэтому основные изменения касаются высоты ограждений и светящихся панелей. Каким будет единое оформление — увидим.