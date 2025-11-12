Православный храм построят между 22 и 23 микрорайонами 12.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Участок на поле в Кутузово — пока незастроенном 21-м микрорайоне — отдали под строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Пока здесь совершили молебен, а стройка еще не началась.

Патриаршее подворье в Кутузово утверждено «в целях духовного окормления жителей района Крюково», говорится в указе Патриарха. Исполняющим обязанности настоятеля назначен иерей Алексей Гаркуша. Он будет непосредственно заниматься строительством нового храма. «Наш город воистину призван просиять, как город Христа», сказал Алексей Гаркуша во время молебна на месте будущего храма.

В Крюково (14-23 микрорайоны) сейчас три действующих церкви: в 14-м, 16-м и 17-м микрорайонах. В 16-м храм скромных размеров, но рядом строится большой. Ближайшие областные храмы — в Рузино и Андреевке.

Храм будет соседствовать с другой застройкой — складами, производствами, торговыми центрами. Большой участок возле пересечения Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе отдали под комплексное развитие территории — это программа реорганизации и развития бывших промзон и «неэффективно используемых участков». Сейчас большая часть этого участка — заросшая деревьями долина Кутузовского ручья, на котором находится два пруда.

ремонтно-строительные работы, религия
