Участок на поле в Кутузово — пока незастроенном 21-м микрорайоне — отдали под строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Пока здесь совершили молебен, а стройка еще не началась.

Патриаршее подворье в Кутузово утверждено «в целях духовного окормления жителей района Крюково», говорится в указе Патриарха. Исполняющим обязанности настоятеля назначен иерей Алексей Гаркуша. Он будет непосредственно заниматься строительством нового храма. «Наш город воистину призван просиять, как город Христа», сказал Алексей Гаркуша во время молебна на месте будущего храма.