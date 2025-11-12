По словам генерального директора компании, предприятие полностью перешло на отечественные материалы и поэтому «позволило себе собственное эмбарго».

Компания «Термико» основана в 1992 году и специализируется на выпуске средств измерения температуры — термопар, платиновых термометров сопротивления и других датчиков, применяемых в промышленности, энергетике и ЖКХ.

По оценке руководства, доля компании на российском рынке составляет не менее 50%. В частности, «Термико» поставила более 700 платиновых датчиков температуры для импортозамещённой версии самолёта Superjet 100.

Ситуация выглядит необычной: чаще именно западные страны вводят ограничения в отношении российских предприятий. Однако в отдельных отраслях зависимость от российских поставщиков сохраняется. Так, авиапроизводители Европы до сих пор используют титан корпорации «ВСМПО-Ависма», а ряд стран ЕС продолжает закупать топливо у структур «Росатома».

Насколько ощутимыми окажутся «санкции» зеленоградского производителя для французских партнёров, пока оценить невозможно. Могут ли иностранные компании обойтись без продукции «Термико», неизвестно. Вероятно, аналоги существуют, но их применение требует сертификации и времени на адаптацию.

Отказ от экспорта может восприниматься как политический жест, демонстрирующий технологическую самостоятельность, хотя экономический эффект таких решений для всех сторон остаётся ограниченным.