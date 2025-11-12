Зеленоградское предприятие ввело «санкции» против Франции 12.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Компания «Термико» отказалась от поставок своей продукции во Францию, где её приборы применялись в авиационной промышленности. Руководство предприятия назвало это решение «собственным эмбарго» в ответ на санкции против российских компаний.

По словам генерального директора компании, предприятие полностью перешло на отечественные материалы и поэтому «позволило себе собственное эмбарго».

Компания «Термико» основана в 1992 году и специализируется на выпуске средств измерения температуры — термопар, платиновых термометров сопротивления и других датчиков, применяемых в промышленности, энергетике и ЖКХ.

По оценке руководства, доля компании на российском рынке составляет не менее 50%. В частности, «Термико» поставила более 700 платиновых датчиков температуры для импортозамещённой версии самолёта Superjet 100.

Ситуация выглядит необычной: чаще именно западные страны вводят ограничения в отношении российских предприятий. Однако в отдельных отраслях зависимость от российских поставщиков сохраняется. Так, авиапроизводители Европы до сих пор используют титан корпорации «ВСМПО-Ависма», а ряд стран ЕС продолжает закупать топливо у структур «Росатома».

Насколько ощутимыми окажутся «санкции» зеленоградского производителя для французских партнёров, пока оценить невозможно. Могут ли иностранные компании обойтись без продукции «Термико», неизвестно. Вероятно, аналоги существуют, но их применение требует сертификации и времени на адаптацию.

Отказ от экспорта может восприниматься как политический жест, демонстрирующий технологическую самостоятельность, хотя экономический эффект таких решений для всех сторон остаётся ограниченным.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
промышленность, санкции
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру