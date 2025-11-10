Отделение закрыли на ремонт ещё летом. Сначала планировали возобновить работу 1 ноября, затем 10, но теперь новая дата — 14 ноября в 14.00.

Однако ремонт завершается: уже поставили терминалы, заканчивают косметические работы.

После открытия отделение на Центральной площади (Савёлкинский проезд, 6) будет работать по будням с 9:00 до 19:00, а в субботу и воскресенье — с 10:00 до 16:00

Клиентов по-прежнему принимают в обновленном корпусе 249 — прямо на Центральном проспекте. Офис в 249 корпусе работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу — с 9:30 до 15:00, воскресенье — выходной.