Отделение закрыли на ремонт ещё летом. Сначала планировали возобновить работу 1 ноября, затем 10, но теперь новая дата — 14 ноября в 14.00.
Однако ремонт завершается: уже поставили терминалы, заканчивают косметические работы.
После открытия отделение на Центральной площади (Савёлкинский проезд, 6) будет работать по будням с 9:00 до 19:00, а в субботу и воскресенье — с 10:00 до 16:00
Клиентов по-прежнему принимают в обновленном корпусе 249 — прямо на Центральном проспекте. Офис в 249 корпусе работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу — с 9:30 до 15:00, воскресенье — выходной.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости