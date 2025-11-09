История недели: мать участника СВО просит не запускать петарды и салюты — мнения горожан 09.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Эта история собрала больше всего реакций на прошлой неделе — почти 1000 лайков и более трехсот комментариев в нашем телеграм-канале и группе вконтакте. Вернёмся к ней, чтобы вспомнить, почему она так откликнулась читателям.

Преобладающее мнение — резко против петард во дворах. Большинство аргументов — эмоциональные и личные: комментаторы описывают собственные страхи, реакции детей и животных. Некоторые апеллируют к теме СВО и ПТСР, другие — к здравому смыслу, безопасности и воспитанию.

Аргументы

Самая частая причина недовольства — страх и беспокойство из-за громких звуков. В комментариях описывали ситуации, когда «окна дрожат, ребёнок перепуган», «падаю от страха от этих взрывов». Владельцы животных отмечали, что «собака задыхается от ужаса, когда за окном бахает». Несколько участников рассказали о травмах: «Петарду бросили под лапу — ампутация».

Вторая группа аргументов — уважение и такт. «Просьба не запускать петарды — не про СВО, а про уважение и безопасность», — писал один из участников. Другие отмечали, что даже один испуганный человек — повод задуматься: «Мы не можем вылечить травму, но можем не усугублять её». Параллельно обсуждалось предложение ограничить продажу пиротехники: «Пока она свободно продаётся — грохот будет».

Противников запрета заметно меньше. Они говорили о личной ответственности и воспитании: «Не всё надо запрещать — надо учить детей правильно обращаться», — вспоминали и собственное детство: «В 80-х делали самодельные петарды, и никто не паниковал». Звучали опасения, что чрезмерные ограничения приведут к самодельным взрывчаткам: «Запретят — будут делать сами, и будет только хуже».

Часть спора касалась темы СВО и посттравматического синдрома. Одни считали уместным говорить о реакции участников боевых действий на громкие звуки, другие видели в этом «спекуляцию»: «Не надо прикрываться острой темой».

Обсуждение показало: отношение горожан к шумной пиротехнике вполне определённое — большинство за запрет или жёсткое ограничение. Поэтому удивительно, что при такой очевидной позиции жителей ни городские, ни федеральные власти до сих пор не предприняли системных мер: дворы по-прежнему остаются источником шума, конфликтов и страха.

