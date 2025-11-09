Аргументы

Самая частая причина недовольства — страх и беспокойство из-за громких звуков. В комментариях описывали ситуации, когда «окна дрожат, ребёнок перепуган», «падаю от страха от этих взрывов». Владельцы животных отмечали, что «собака задыхается от ужаса, когда за окном бахает». Несколько участников рассказали о травмах: «Петарду бросили под лапу — ампутация».

Вторая группа аргументов — уважение и такт. «Просьба не запускать петарды — не про СВО, а про уважение и безопасность», — писал один из участников. Другие отмечали, что даже один испуганный человек — повод задуматься: «Мы не можем вылечить травму, но можем не усугублять её». Параллельно обсуждалось предложение ограничить продажу пиротехники: «Пока она свободно продаётся — грохот будет».

Противников запрета заметно меньше. Они говорили о личной ответственности и воспитании: «Не всё надо запрещать — надо учить детей правильно обращаться», — вспоминали и собственное детство: «В 80-х делали самодельные петарды, и никто не паниковал». Звучали опасения, что чрезмерные ограничения приведут к самодельным взрывчаткам: «Запретят — будут делать сами, и будет только хуже».

Часть спора касалась темы СВО и посттравматического синдрома. Одни считали уместным говорить о реакции участников боевых действий на громкие звуки, другие видели в этом «спекуляцию»: «Не надо прикрываться острой темой».