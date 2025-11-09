Он родился в 1957 году в Челябинской области, окончил Химкинский радиомеханический техникум и Московский автомеханический институт. Трудовую деятельность начал в НПО имени Лавочкина в Химках.

С 1984 по 2010 год работал на Зеленоградском автокомбинате, где прошел путь от мастера до директора, возглавляя предприятие более десяти лет. Затем перешел на работу в «Мосгортранс».

С 2011 по 2023 год Макшанцев возглавлял управу района Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны).

«Он был не только опытным руководителем и ответственным профессионалом, но и замечательным человеком — открытым, внимательным, умеющим поддержать и выслушать. Его отличали спокойствие, чувство справедливости и умение найти общий язык с любым человеком. Коллеги и друзья знали его как надежного товарища, к которому всегда можно было обратиться за советом или помощью. В коллективе его ценили и уважали. Он оставил после себя не только добрую память, но и пример служения делу, которому посвятил всю жизнь», — сказал префект Зеленограда Анатолий Смирнов.

Прощание состоится в понедельник, 10 ноября, в 11:00 в траурном зале Алабушевского кладбища (Зеленоград, со стороны Особой экономической зоны «Технополис Москва», Проектируемый проезд № 5557, дом 1).