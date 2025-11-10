Пожилая супружеская пара живет в доме 4 на улице Вторая Пятилетка, который постепенно расселяют. Чиновники не потрудились уведомить людей о том, что им предоставлена квартира в новостройке на Заводской, 14, а затем предложили «неликвид» в корпусе 1936, от которого уже отказались несколько переселенцев.

Расселять пятиэтажку начали еще в январе. В феврале 74-летняя женщина получила смс — «подготовлено предложение (о переселении), скоро оно будет вручено лично в руки или в почтовый ящик».

А дальше наступила тишина, рассказала «Зеленоград.ру» дочь собственницы квартиры Наталья. Мама ждала письма, сидела дома. Соседи по дому при этом постепенно переезжали. В центре информирования переселенцев говорили «подождите, до вас дойдет очередь». Дому 4 по Второй Пятилетке достался, как выяснилось из письма департамента городского имущества (копия есть у «Зеленоград.ру») «ограниченный ресурс квартир» в новостройках по реновации. Кому-то досталась квартира на Заводской, 14, кого-то отправили в корпус 1936. Этот дом начали заселять еще в 2022 году и, оказывается, до сих пор на заселили окончательно. Из дальнейшей истории станет понятно, почему.