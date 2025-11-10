Реновация по-зеленоградски: отказавшуюся переезжать в квартиру с плесенью семью принудительно выселяют через суд 10.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Пожилая супружеская пара живет в доме 4 на улице Вторая Пятилетка, который постепенно расселяют. Чиновники не потрудились уведомить людей о том, что им предоставлена квартира в новостройке на Заводской, 14, а затем предложили «неликвид» в корпусе 1936, от которого уже отказались несколько переселенцев.

Расселять пятиэтажку начали еще в январе. В феврале 74-летняя женщина получила смс — «подготовлено предложение (о переселении), скоро оно будет вручено лично в руки или в почтовый ящик».

А дальше наступила тишина, рассказала «Зеленоград.ру» дочь собственницы квартиры Наталья. Мама ждала письма, сидела дома. Соседи по дому при этом постепенно переезжали. В центре информирования переселенцев говорили «подождите, до вас дойдет очередь». Дому 4 по Второй Пятилетке достался, как выяснилось из письма департамента городского имущества (копия есть у «Зеленоград.ру») «ограниченный ресурс квартир» в новостройках по реновации. Кому-то досталась квартира на Заводской, 14, кого-то отправили в корпус 1936. Этот дом начали заселять еще в 2022 году и, оказывается, до сих пор на заселили окончательно. Из дальнейшей истории станет понятно, почему.

Уже в мае, так и не дождавшись письма с предложением новой квартиры, женщина пошла в центр переселения на Заводской, 14 — попала в последний день его работы. Там заявили: «С вами не было контакта», хотя пенсионерка показала еще февральскую смс. После этого пошла в МФЦ, где подсказали, что надо завести личный кабинет на mos.ru. Как выяснилось, документы по поводу переселения находились там — чиновники, видимо, отправляли их туда через госуслуги. Из этих документов семья узнала, что им в конце февраля была предложена квартира на Заводской, 14, а поскольку они не явились в течение недели её осматривать, то считается, что от жилья отказались. Квартиру эту они не видели и никаких бумаг об отказе не писали. Это был первый удар.

Второй оказался сильнее: семье взамен предложили квартиру на 16-м этаже корпуса 1936. Её уже предлагали другим переселенцам, и они отказывались (в том числе через суд). В квартире плесень, повсюду ржавчина, ламинат разбух, осыпается шпаклевка, оконные рамы треснули, сломаны полотенцесушитель и унитаз, на ванной большой скол, стоит канализационная вонь. И так далее — есть заключение экспертов с длинной дефектной ведомостью и заключением о невозможности проживания в квартире. Предположительно здесь жили строители и довели её до непотребного состояния, рассказала Наталья. И это называется «отвечает стандартам благоустройства и имеет улучшенную отделку в соответствии с требованиями, установленными законодательством г. Москвы».

Пенсионерка написала официальный обоснованный отказ от этой квартиры, как делали и другие до неё. И в бумаге указала, что хотела бы получить квартиру в строящемся по реновации доме в 9-м микрорайоне (корпус 927). Хотела перебраться поближе к взрослой внучке. Последовал третий удар: вскоре после этого департамент городского имущества (ДГИ) подал иск в суд о принудительном выселении — в ту самую квартиру-помойку. На следующий день после получения иска женщину увезли в реанимацию.

К суду застройщик спешно «подмазал» неликвидную квартиру, что не особо изменило её пригодность к проживанию — это снова зафиксировано независимой экспертизой. Стоимость устранения дефектов вместе с материалами оценивается в 949 тысяч рублей. Дочь пенсионерки стала добиваться справедливости в правительстве Москвы в лице ДГИ, департамента градостроительной политики и самого мэра. А также написала в прокуратуру. Безрезультатно.

«Такое впечатление, что над нами издеваются или мстят за то, что мама посмела пожелать 927-й корпус, — говорит Наталья. — Отказавшиеся от помоечной квартиры в 1936-м корпусе соседи (а в пятиэтажке осталось еще около 20 семей) спокойно ждут переселения в строящийся рядом дом на Заводской, 8. Их никто не трогает. Мы тоже готовы ехать туда, лишь бы нас оставили в покое и не выселяли принудительно. Мама в тяжелом эмоциональном состоянии, госпитализирована уже в третий раз. Департамент на мои письма (в личном приеме мне было отказано) отвечает, что в корпусе 927 и на Заводской, 8 квартир нет. Понятно, что пока эти дома не введены в эксплуатацию, переселить туда нельзя. Речь идёт о том, что нас насильно переселяют в квартиру, где жить невозможно. Кроме того, представитель департамента упирает на то, что мы „задерживаем процесс переселения“. Это смешно: в нашем доме живут люди, есть свет, тепло, вода, соседи спокойно ждут переселения в новостройку на Заводской, 8. И только мы, оказывается, мешаем властям выполнять программу реновации».

Таким образом чиновники «осчастливили» реновацией 77-летнего ветерана труда и его 74-летнюю жену, много лет проработавших на зеленоградских предприятиях. А упомянутый корпус 927, вероятно, придерживают для продажи, а не переселения жителей пятиэтажек. Хоть он и строится по программе реновации.

Метки:
суд, реновация, переселение
