Квартиры в новостройке по реновации в 9-м микрорайоне могут не достаться жителям пятиэтажек 27.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Строящийся для переселения жителей старых домов большой корпус 927 в подвешенном состоянии — власти ещё не решили, кто в нём будет жить.

«По строящемуся корпусу 927 решение пока не принято», сообщил «Зеленоград.ру» источник в мэрии.

Этот дом строится за счёт городского бюджета, в нём должно быть 323 квартиры с отделкой, подземная парковка, двор без машин и прочие удобства новостроек. Ввести 927-й корпус в эксплуатацию планируется в конце этого года — хотя, судя по состоянию стройки, до завершения ещё далеко.

Накануне стало известно, что планируемое ранее переселение в этот дом жителей пятиэтажек в 10-м микрорайоне отменяется. При этом корпус 927 пока остаётся на московской карте реновации.

В фонде реновации, в свою очередь, сообщили, что часть квартир в доме могут использовать для городских нужд. Например, передать льготникам — ветеранам, воспитанникам детских домов, многодетным семьям, очередникам.

Квартиры в новом доме, которые не достанутся переселенцам из пятиэтажек, могут продать через новый проект мэрии «Московские кварталы». По сути, это городской застройщик, который уже сейчас продает квартиры от города напрямую всем желающим, без аукционов.

По словам мэра, сейчас в основном продаются квартиры в домах по реновации, которые «остались невостребованными… и чем дальше, тем больше таких квартир продается».

Таким образом город возвращает в бюджет деньги, потраченные на переселение из пятиэтажек.

«Мы хотим, чтобы этот проект [реновации] был в основном окупаем для города, — сказал мэр в интервью КП. — Это необходимо, чтобы потом эти деньги были как основа для дальнейшей реновации, для дальнейших этапов обновления города».

При этом в мэрии говорят, что спрос на жилье класса комфорт остается стабильным и городу важно появление комплексных проектов, где бы учитывалась потребность в социальных объектах, транспортной доступности и благоустройстве территорий.

В этой логике строящийся корпус 927 могут и не задействовать в переселении из пятиэтажек: вокруг уже всё благоустроено, рядом станция МЦД и автобусные остановки, поликлиники, школы, детские сады, лесопарк. Квартиры там наверняка будут востребованы при продаже через «Московские кварталы».

