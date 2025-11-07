Сейчас уже установили холодильное оборудование. Предстоит завершить монтаж, также установить борты. Из-за переменчивой погоды трудно сказать, когда завершат работы.

«Нам нужно для начала проверить холодильное оборудование, затем продолжим всё остальное. По датам сориентироваться сложно, но могу сказать, что уже совсем скоро всё закончим», — рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» на месте.

После этого останется дождаться похолодания, чтобы наморозить лёд. Хотя катки с искусственным льдом могут работать при температуре до +10 градусов, чтобы их залить нужна температура хотя бы -5. Когда это случится — неизвестно, в ближайшую неделю температура днем и ночью будет выше нуля.

Кроме катка на площади Юности планируют установить ледяную горку — тоже с наступлением холодов.