У новой модели турникетов — интуитивно расположенные считыватели, цветовая подсветка, виброотклик для слабовидящих, встроенная оплата по биометрии, более компактные тумбы и возможность прохода с двух сторон. Скорость прохода пассажиров увеличится, а пропускная способность станций вырастет до 40%.

На каких именно станциях появятся «зеленоградские» турникеты, в мэрии пока не сообщают.

Такими турникетами планируется оснастить все станции метро: мэрия заключила контракт на 12,5 млрд рублей на поставку 4,5 тысячи устройств. Их производством займётся ООО «ПК Инфоматика» — дочерняя компания казанского ООО «Инфомат», входящая в контур ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС).

В промзоне «Алабушево» предприятие создаст производственный комплекс с участками по выпуску электронных компонентов и управляющей автоматики, металлообработки и пластиковых изделий.

Хотя первые поставки турникетов начнутся уже в следующем году, запуск производства в Зеленограде запланирован на первую половину 2027 года. На новом заводе будет организовано около 60 новых рабочих мест.