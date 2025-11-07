Будет классическая стендап-вечеринка: живая комедия, импровизация с залом и разные темпераменты на одной сцене.

Егор Кукса — стендап-комик и автор. По образованию скульптор; в стендапе с 2011 года, работал автором программы «HOBOSTI» (2x2), участник «Центрального микрофона» (СТС), регулярно дает сольные концерты и выкладывает выступления на ютубе.

Ефим Литвинцев — один из самых заметных молодых комиков сцены Lite StandUp; резидент проекта, участник «Roast Battle Lite StandUp», победитель King Gong Show фестиваля «Панчлайн». Его монологи активно выходят на ютубе.

Место: бар-клуб «Картель» (улица Юности, дом 3с1).

Сбор гостей — 20:00, начало — 21:00.

Билеты — 500 (оплата на входе), Телефон для брони: +7-915-092-84-26.