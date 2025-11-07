Будет классическая стендап-вечеринка: живая комедия, импровизация с залом и разные темпераменты на одной сцене.
- Егор Кукса — стендап-комик и автор. По образованию скульптор; в стендапе с 2011 года, работал автором программы «HOBOSTI» (2x2), участник «Центрального микрофона» (СТС), регулярно дает сольные концерты и выкладывает выступления на ютубе.
- Ефим Литвинцев — один из самых заметных молодых комиков сцены Lite StandUp; резидент проекта, участник «Roast Battle Lite StandUp», победитель King Gong Show фестиваля «Панчлайн». Его монологи активно выходят на ютубе.
Место: бар-клуб «Картель» (улица Юности, дом 3с1).
Сбор гостей — 20:00, начало — 21:00.
Билеты — 500 (оплата на входе), Телефон для брони: +7-915-092-84-26.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости