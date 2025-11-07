Школьное здание на 550 мест находится по адресу Георгиевский проспект 27с4. О вводе в эксплуатацию с 27 октября «Зеленоград.ру» сообщили в группе компаний ПИК.
«Здание построили за два с небольшим года, сейчас его передают в систему столичного образования», — добавили в мэрии.
Внутри здания площадью свыше 16,6 тысяч кв. метров — 22 кабинета. Предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, робо-класс, многосветный актовый зал на 250 мест, медпункт, пищеблок полного технологического цикла, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека с зонами индивидуальных и групповых занятий, спортивный и малый гимнастический залы, четыре гардероба при входе.
Внутреннее пространство разделено на зоны начальной, основной и старшей школы. Учебные кабинеты младших классов занимают правую часть здания, а средних и старших — левую. На секторы начальной и старшей школы разделен также обеденный зал. При входе находятся четыре гардероба. «Все это позволит разграничить потоки учащихся разного возраста», — отмечают в столичном градостроительном комплексе.
Рядом со школой построен стадион с 200-метровым беговым кругом и 115-метровой дорожкой для сдачи нормативов. Также есть сектор для прыжков в длину с ямой, универсальное поле для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, теннисный корт, зона со столом для настольного тенниса.
Для отдыха и активных игр предусмотрены площадки с гимнастическими, спортивными и игровыми комплексами, скамьи и столы. На игровых площадках для начальных классов сделали теневые навесы для защиты детей от солнца и непогоды. В спортивных и игровых зонах уложено покрытие из резиновой крошки, а пешеходные тропы выложены тротуарной плиткой. А еще на участке есть огород с теплицей и шестью открытыми грядками.
Здание школы и прилегающая территория адаптированы для посещения маломобильными гражданами.
Около главного входа в школу разместили площадку для общешкольных мероприятий и зону для занятий на улице. Благоустроен также общедоступный бульвар рядом со школой, между ней и микрорайоном — здесь сделали газон и цветники, высадили деревья и кустарники.
Накануне 1 сентября префект сообщал, что «в 22-м микрорайоне есть своё школьное здание». Однако просто в «здании» дети учиться не могут. От момента строительной готовности до приёмки объекта и выдачи необходимых документов прошло несколько месяцев.
Заработает ли школа в этом учебном году (например, с января) — пока неизвестно, спросим об этом департамент образования и вернемся с ответом.
Ранее в департаменте обещали открыть школу в 2026 году, не уточняя, когда именно. Требования к учебным заведениям там довольно высоки: построить здание мало — надо ещё подготовить его к учёбе детей.