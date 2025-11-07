Школьное здание на 550 мест находится по адресу Георгиевский проспект 27с4. О вводе в эксплуатацию с 27 октября «Зеленоград.ру» сообщили в группе компаний ПИК.

«Здание построили за два с небольшим года, сейчас его передают в систему столичного образования», — добавили в мэрии.

Внутри здания площадью свыше 16,6 тысяч кв. метров — 22 кабинета. Предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, робо-класс, многосветный актовый зал на 250 мест, медпункт, пищеблок полного технологического цикла, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека с зонами индивидуальных и групповых занятий, спортивный и малый гимнастический залы, четыре гардероба при входе.

Внутреннее пространство разделено на зоны начальной, основной и старшей школы. Учебные кабинеты младших классов занимают правую часть здания, а средних и старших — левую. На секторы начальной и старшей школы разделен также обеденный зал. При входе находятся четыре гардероба. «Все это позволит разграничить потоки учащихся разного возраста», — отмечают в столичном градостроительном комплексе.