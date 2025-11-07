Школу в 22-м микрорайоне официально достроили — она получила разрешение на ввод в эксплуатацию 07.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Школьное здание на 550 мест находится по адресу Георгиевский проспект 27с4. О вводе в эксплуатацию с 27 октября «Зеленоград.ру» сообщили в группе компаний ПИК.

«Здание построили за два с небольшим года, сейчас его передают в систему столичного образования», — добавили в мэрии.

Внутри здания площадью свыше 16,6 тысяч кв. метров — 22 кабинета. Предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, робо-класс, многосветный актовый зал на 250 мест, медпункт, пищеблок полного технологического цикла, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека с зонами индивидуальных и групповых занятий, спортивный и малый гимнастический залы, четыре гардероба при входе.

Внутреннее пространство разделено на зоны начальной, основной и старшей школы. Учебные кабинеты младших классов занимают правую часть здания, а средних и старших — левую. На секторы начальной и старшей школы разделен также обеденный зал. При входе находятся четыре гардероба. «Все это позволит разграничить потоки учащихся разного возраста», — отмечают в столичном градостроительном комплексе.

Рядом со школой построен стадион с 200-метровым беговым кругом и 115-метровой дорожкой для сдачи нормативов. Также есть сектор для прыжков в длину с ямой, универсальное поле для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, теннисный корт, зона со столом для настольного тенниса.

Для отдыха и активных игр предусмотрены площадки с гимнастическими, спортивными и игровыми комплексами, скамьи и столы. На игровых площадках для начальных классов сделали теневые навесы для защиты детей от солнца и непогоды. В спортивных и игровых зонах уложено покрытие из резиновой крошки, а пешеходные тропы выложены тротуарной плиткой. А еще на участке есть огород с теплицей и шестью открытыми грядками.

Здание школы и прилегающая территория адаптированы для посещения маломобильными гражданами.

Около главного входа в школу разместили площадку для общешкольных мероприятий и зону для занятий на улице. Благоустроен также общедоступный бульвар рядом со школой, между ней и микрорайоном — здесь сделали газон и цветники, высадили деревья и кустарники.

Накануне 1 сентября префект сообщал, что «в 22-м микрорайоне есть своё школьное здание». Однако просто в «здании» дети учиться не могут. От момента строительной готовности до приёмки объекта и выдачи необходимых документов прошло несколько месяцев.

Заработает ли школа в этом учебном году (например, с января) — пока неизвестно, спросим об этом департамент образования и вернемся с ответом.

Ранее в департаменте обещали открыть школу в 2026 году, не уточняя, когда именно. Требования к учебным заведениям там довольно высоки: построить здание мало — надо ещё подготовить его к учёбе детей.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
строительство, благоустройство, общеобразовательная школа, микрорайон 22 (жк зеленый парк, циэ)
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру