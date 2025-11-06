Нефтебаза «Транснефти» находится на пересечении ЦКАД и Ленинградского шоссе, рядом с деревней Дурыкино — всего в пяти километрах от Зеленограда.

По легенде учений, её атаковал беспилотник, разлились горючие жидкости и возникла угроза пожара.

Дежурные смены «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место, провели разведку, локализовали разлив и предотвратили возгорание. Персонал нефтебазы эвакуировали.

В последние месяцы атаки беспилотников на нефтебазы происходят в разных регионах России. В ряде случаев горели резервуары с топливом и технологические установки, а тушение занимало несколько часов или даже дней. На этом фоне проведение подобных учений становится актуальной мерой безопасности.

«Такие учения повышают профессиональную подготовку и отрабатывают взаимодействие между подразделениями в сложной обстановке», — отметил начальник 268-й пожарно-спасательной части Павел Тучков.