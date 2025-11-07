Публикуем список компаний и организаций, кто заслужил признание наших читателей в этом году и уже точно попадает в топ-10 по микрорайонам. Всем номинантам были отправлены письма или сообщения с информацией о месте и времени проведения церемонии.
Если ваша компания входит в список и не получила приглашение, просим связаться с нами в мессенджерах или по телефону +7-993-624-58-59
А если вы знаете представителей этих организаций, передайте — их ждут на церемонии.Микрорайон 1
- Фитнес-клуб «DDX Электрон»
- Магазин «Обои-фрески»
- Кофейня Rumas
- Музыкальное образование «Нейронные Связи»
- Мозгобойня
- Салон красоты «Элит»
- Ресторан Moment
- Детский центр «Наши дети»
- Кафе Mill
- Салон красоты «Ваш Стиль»
- Магазин рукоделия «Рыжая овечка»
- MS HOME aromadecor
- Студия танца MAZA DANCE
- Гармония
- Груминг салон Spa Dogs
- Студия эпиляции Dr.Laser
- Кафе «РОСС»
- Медицинский центр «Никор-Мед»
- Салон красоты «Для тебя»
- Студия аппаратного массажа «Боше»
- Студия воздушной гимнастики «Астери»
- Юридическая компания «ЮРИСТАС»
- Центр офтальмологии «Proзрение Kids»
- Акваклуб «Море Эмоций»
- Магазин «Десяточка»
- Пекарня «Дон Батон»
- Кофейня «Маршрут»
- Музыкальная школа «Лига Звука»
- Школа мюзикла WESTEND
- Ямкис Пицца
- Это кафе
- Компьютерная академия ТОП
- Лаборатория танцев Aspire Mod
- Ресторан ZIAMO
- Азбука Вкуса
- Ведогонь-театр
- Отель Benedict Hotel&Spa
- Ресторан Nikolsky
- Центр проектирования будущего «Тинсхолл»
- Салон красоты Purple
- Кафе «Сердар»
- Пекарня «Ватруш»
- Всемнаклеек
- Зоосалон MyPet
- Кафе «Зефир»
- Модельная школа MASH
- Фотостудия VIBES
- Телесный психолог Хромышева Марина
- Магазин «Мастерок»
- Кафе «Гриша и Гоша»
- Choice barbershop
- Ателье Елены Шиловой
- Школа барабанов DEDOV DRUMS
- Кафе «Мамой клянусь»
- Фирма АНКАД
- Регбийный клуб «Фаворит»
- Центр офтальмологии «Proзрение»
- Математическая студия «ЕжЕВИка»
- Мастерская Razor-Sharp
- Кафе «Русский лес»
- Магазин «ЦВЕТОПАНОРАМА»
- Хореографическая студия «Фортуна»
- Пекарня «Дон Батон»
- Интим магазин «Шуры-Муры»
- Медицинский центр «Аксис»
- Парикмахерская «Харизма»
- Салон красоты FLORA
- Студия красоты «АВГУСТ»
- Фото у Енота
- Пекарня «Дон Батон»
- Ресторан «Конечно можно»
- Пиццерия «Дон Тормозини»
- Кафе-пекарня «Ангел»
- Салон красоты «Никор»
- ВкусВилл
- Ермолино
- Кафе «Русский лес»
- Парикмахерская «ДАРиЯ
- Бар «68 пауза»
- Салон «Ваш стиль»
- Пекарня «Дон Батон»
- Музей Зеленограда
- Салон красоты «Прядки в Порядке»
- Кафе «Русский лес»
- Хореографический коллектив «Феникс»
- Салон красоты «VitoViola»
- Спортивно-танцевальный клуб DDC
- Адвокат Дмитрий Скворцов
- Дом быта «Лебедь»
- Зоомаркет «Геркулес»
- Клиника косметологии и массажа «Реформа»
- Салон красоты «Прядки в Порядке»
- Студия воздушной гимнастики «Polerina»
- Кафе «Самихинкали»
- Салон красоты Purple
- Спортивно-танцевальный клуб DDC
- Акваклуб «Море эмоций»
- Гимнастический центр Sportik Gym
- Медицинский центр «Интермедикум»
- Клиника «Ортодонт Премьер»
- Фитнес-клуб «Суперкач»
- Фотостудия «Контент»
- Кафе Lokanta
- Студия стрижки «Чёткий срез»
- Кафе Joy fitness-boutique
- Кафе «Русский лес»
- Клиника косметологии Anatomyzel
- Салон красоты «Прядки в Порядке»
- Психологический центр «Зелёная Лиса»
- Студия керамики «Арника»
- Кофейня «Спящий режим»
- Сура Суши
- Цветы & Co
- Школа рисования «Палитра увлечений»
- Фитнес-клуб «DDX Панфиловский»
- Акваклуб «Море Эмоций»
- Зоосалон «Белый пудель»
- Спортивный клуб «Зенит-Чемпионика»
- Фотостудия «Лукбук»
- Магазин товаров для художников «Много солнца»
- Салон красоты «Прядки в Порядке»
- Студия танца и музыки Н-Данс
- Студия «Умилительный уголок»
- Фото у Енота
- Клуб бокса «РАУНД»
- Музыкальная школа-студия STARSET
- Детская студия «Чудо»
- Детский центр «Уникум»
- Медицинский центр Юлии Струговой
- Клиника «Ортодонт Премьер»
- Телесный психолог Хромышева Марина Александровна
- Cherry nails club
- Стоматологическая клиника «Эмидент»
- Кофейня «Грин Латте»
- Салон GROOM
- Турагентство GRANDATOUR
- Салон красоты «Прядки в Порядке»
- Кофейня «Не спать»
- Кофейня «Хочу Пышку»
- NUDE beauty rooms
- Pilates by Milatsa 2304
- Студия танцев и актёрского мастерства EiDOS
- Служба доставки La kendo
- Школа мюзикла WESTEND
- Спортивно-танцевальный клуб DDC
- Салон красоты «Ля Бэль»
- Салон красоты SEIUNA
- Рент кафе
- Ветеринарная клиника «Раденис»
- Медицинский центр «Никор-мед»
- Кроссфит клуб No Rep
- Медицинский центр «КДЦ 24»
- Клиника лечения спины и суставов «Золотые руки»
- МиС Мебель
- ООО НПП «Доза»
- Типография «Рехаус»
- Цветочная студия MD flowers
- Техцентр «ZEL Рейка»
- Кофейня Catpuccino
- Джаз-клуб «ДК 41»
