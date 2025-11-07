Публикуем список компаний и организаций, кто заслужил признание наших читателей в этом году и уже точно попадает в топ-10 по микрорайонам. Всем номинантам были отправлены письма или сообщения с информацией о месте и времени проведения церемонии.

Если ваша компания входит в список и не получила приглашение, просим связаться с нами в мессенджерах или по телефону +7-993-624-58-59

А если вы знаете представителей этих организаций, передайте — их ждут на церемонии.

Микрорайон 1

Фитнес-клуб «DDX Электрон»

Магазин «Обои-фрески»

Кофейня Rumas

Музыкальное образование «Нейронные Связи»

Мозгобойня

Салон красоты «Элит»

Ресторан Moment

Детский центр «Наши дети»

Кафе Mill

Микрорайон 2

Салон красоты «Ваш Стиль»

Магазин рукоделия «Рыжая овечка»

MS HOME aromadecor

Микрорайон 3

Студия танца MAZA DANCE

Гармония

Груминг салон Spa Dogs

Студия эпиляции Dr.Laser

Кафе «РОСС»

Медицинский центр «Никор-Мед»

Салон красоты «Для тебя»

Студия аппаратного массажа «Боше»

Студия воздушной гимнастики «Астери»

Юридическая компания «ЮРИСТАС»

Центр офтальмологии «Proзрение Kids»

Микрорайон 4

Акваклуб «Море Эмоций»

Магазин «Десяточка»

Пекарня «Дон Батон»

Кофейня «Маршрут»

Музыкальная школа «Лига Звука»

Школа мюзикла WESTEND

Ямкис Пицца

Это кафе

Компьютерная академия ТОП

Лаборатория танцев Aspire Mod

Микрорайон 5 и МЖК

Ресторан ZIAMO

Азбука Вкуса

Ведогонь-театр

Отель Benedict Hotel&Spa

Ресторан Nikolsky

Центр проектирования будущего «Тинсхолл»

Салон красоты Purple

Кафе «Сердар»

Пекарня «Ватруш»

Микрорайон 6

Всемнаклеек

Зоосалон MyPet

Кафе «Зефир»

Модельная школа MASH

Фотостудия VIBES

Телесный психолог Хромышева Марина

Магазин «Мастерок»

Кафе «Гриша и Гоша»

Микрорайон 8

Choice barbershop

Ателье Елены Шиловой

Школа барабанов DEDOV DRUMS

Кафе «Мамой клянусь»

Фирма АНКАД

Регбийный клуб «Фаворит»

Центр офтальмологии «Proзрение»

Микрорайон 9

Математическая студия «ЕжЕВИка»

Мастерская Razor-Sharp

Кафе «Русский лес»

Магазин «ЦВЕТОПАНОРАМА»

Хореографическая студия «Фортуна»

Микрорайон 10

Пекарня «Дон Батон»

Интим магазин «Шуры-Муры»

Микрорайон 11

Медицинский центр «Аксис»

Парикмахерская «Харизма»

Салон красоты FLORA

Студия красоты «АВГУСТ»

Фото у Енота

Пекарня «Дон Батон»

Ресторан «Конечно можно»

Пиццерия «Дон Тормозини»

Микрорайон 12

Кафе-пекарня «Ангел»

Салон красоты «Никор»

ВкусВилл

Ермолино

Кафе «Русский лес»

Парикмахерская «ДАРиЯ

Микрорайон 14

Бар «68 пауза»

Салон «Ваш стиль»

Пекарня «Дон Батон»

Музей Зеленограда

Салон красоты «Прядки в Порядке»

Кафе «Русский лес»

Хореографический коллектив «Феникс»

Салон красоты «VitoViola»

Микрорайон 15

Спортивно-танцевальный клуб DDC

Адвокат Дмитрий Скворцов

Дом быта «Лебедь»

Зоомаркет «Геркулес»

Клиника косметологии и массажа «Реформа»

Салон красоты «Прядки в Порядке»

Студия воздушной гимнастики «Polerina»

Кафе «Самихинкали»

Салон красоты Purple

Микрорайон 16

Спортивно-танцевальный клуб DDC

Акваклуб «Море эмоций»

Гимнастический центр Sportik Gym

Медицинский центр «Интермедикум»

Клиника «Ортодонт Премьер»

Фитнес-клуб «Суперкач»

Фотостудия «Контент»

Кафе Lokanta

Студия стрижки «Чёткий срез»

Микрорайон 17

Кафе Joy fitness-boutique

Кафе «Русский лес»

Клиника косметологии Anatomyzel

Салон красоты «Прядки в Порядке»

Психологический центр «Зелёная Лиса»

Студия керамики «Арника»

Кофейня «Спящий режим»

Сура Суши

Цветы & Co

Школа рисования «Палитра увлечений»

Микрорайон 18

Фитнес-клуб «DDX Панфиловский»

Акваклуб «Море Эмоций»

Зоосалон «Белый пудель»

Спортивный клуб «Зенит-Чемпионика»

Фотостудия «Лукбук»

Магазин товаров для художников «Много солнца»

Салон красоты «Прядки в Порядке»

Студия танца и музыки Н-Данс

Студия «Умилительный уголок»

Фото у Енота

Микрорайон 19

Клуб бокса «РАУНД»

Микрорайон 20

Музыкальная школа-студия STARSET

Детская студия «Чудо»

Детский центр «Уникум»

Медицинский центр Юлии Струговой

Клиника «Ортодонт Премьер»

Телесный психолог Хромышева Марина Александровна

Cherry nails club

Стоматологическая клиника «Эмидент»

Микрорайон 22

Кофейня «Грин Латте»

Салон GROOM

Микрорайон 23

Турагентство GRANDATOUR

Салон красоты «Прядки в Порядке»

Кофейня «Не спать»

Кофейня «Хочу Пышку»

NUDE beauty rooms

Pilates by Milatsa 2304

Андреевка и Голубое

Студия танцев и актёрского мастерства EiDOS

Служба доставки La kendo

Школа мюзикла WESTEND

Спортивно-танцевальный клуб DDC

Салон красоты «Ля Бэль»

Салон красоты SEIUNA

Рент кафе

Ветеринарная клиника «Раденис»

Медицинский центр «Никор-мед»

Кроссфит клуб No Rep

Вне микрорайонов