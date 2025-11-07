Подводим итоги «Народной премии Зеленоград.ру 2025» — в понедельник, 10 ноября, проведём церемонию награждения победителей 07.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Публикуем список компаний и организаций, кто заслужил признание наших читателей в этом году и уже точно попадает в топ-10 по микрорайонам. Всем номинантам были отправлены письма или сообщения с информацией о месте и времени проведения церемонии.

Если ваша компания входит в список и не получила приглашение, просим связаться с нами в мессенджерах или по телефону +7-993-624-58-59

А если вы знаете представителей этих организаций, передайте — их ждут на церемонии.

Микрорайон 1

  • Фитнес-клуб «DDX Электрон»
  • Магазин «Обои-фрески»
  • Кофейня Rumas
  • Музыкальное образование «Нейронные Связи»
  • Мозгобойня
  • Салон красоты «Элит»
  • Ресторан Moment
  • Детский центр «Наши дети»
  • Кафе Mill

Микрорайон 2

  • Салон красоты «Ваш Стиль»
  • Магазин рукоделия «Рыжая овечка»
  • MS HOME aromadecor

Микрорайон 3

  • Студия танца MAZA DANCE
  • Гармония
  • Груминг салон Spa Dogs
  • Студия эпиляции Dr.Laser
  • Кафе «РОСС»
  • Медицинский центр «Никор-Мед»
  • Салон красоты «Для тебя»
  • Студия аппаратного массажа «Боше»
  • Студия воздушной гимнастики «Астери»
  • Юридическая компания «ЮРИСТАС»
  • Центр офтальмологии «Proзрение Kids»

Микрорайон 4

  • Акваклуб «Море Эмоций»
  • Магазин «Десяточка»
  • Пекарня «Дон Батон»
  • Кофейня «Маршрут»
  • Музыкальная школа «Лига Звука»
  • Школа мюзикла WESTEND
  • Ямкис Пицца
  • Это кафе
  • Компьютерная академия ТОП
  • Лаборатория танцев Aspire Mod

Микрорайон 5 и МЖК

  • Ресторан ZIAMO
  • Азбука Вкуса
  • Ведогонь-театр
  • Отель Benedict Hotel&Spa
  • Ресторан Nikolsky
  • Центр проектирования будущего «Тинсхолл»
  • Салон красоты Purple
  • Кафе «Сердар»
  • Пекарня «Ватруш»

Микрорайон 6

  • Всемнаклеек
  • Зоосалон MyPet
  • Кафе «Зефир»
  • Модельная школа MASH
  • Фотостудия VIBES
  • Телесный психолог Хромышева Марина
  • Магазин «Мастерок»
  • Кафе «Гриша и Гоша»

Микрорайон 8

  • Choice barbershop
  • Ателье Елены Шиловой
  • Школа барабанов DEDOV DRUMS
  • Кафе «Мамой клянусь»
  • Фирма АНКАД
  • Регбийный клуб «Фаворит»
  • Центр офтальмологии «Proзрение»

Микрорайон 9

  • Математическая студия «ЕжЕВИка»
  • Мастерская Razor-Sharp
  • Кафе «Русский лес»
  • Магазин «ЦВЕТОПАНОРАМА»
  • Хореографическая студия «Фортуна»

Микрорайон 10

  • Пекарня «Дон Батон»
  • Интим магазин «Шуры-Муры»

Микрорайон 11

  • Медицинский центр «Аксис»
  • Парикмахерская «Харизма»
  • Салон красоты FLORA
  • Студия красоты «АВГУСТ»
  • Фото у Енота
  • Пекарня «Дон Батон»
  • Ресторан «Конечно можно»
  • Пиццерия «Дон Тормозини»

Микрорайон 12

  • Кафе-пекарня «Ангел»
  • Салон красоты «Никор»
  • ВкусВилл
  • Ермолино
  • Кафе «Русский лес»
  • Парикмахерская «ДАРиЯ

Микрорайон 14

  • Бар «68 пауза»
  • Салон «Ваш стиль»
  • Пекарня «Дон Батон»
  • Музей Зеленограда
  • Салон красоты «Прядки в Порядке»
  • Кафе «Русский лес»
  • Хореографический коллектив «Феникс»
  • Салон красоты «VitoViola»

Микрорайон 15

  • Спортивно-танцевальный клуб DDC
  • Адвокат Дмитрий Скворцов
  • Дом быта «Лебедь»
  • Зоомаркет «Геркулес»
  • Клиника косметологии и массажа «Реформа»
  • Салон красоты «Прядки в Порядке»
  • Студия воздушной гимнастики «Polerina»
  • Кафе «Самихинкали»
  • Салон красоты Purple

Микрорайон 16

  • Спортивно-танцевальный клуб DDC
  • Акваклуб «Море эмоций»
  • Гимнастический центр Sportik Gym
  • Медицинский центр «Интермедикум»
  • Клиника «Ортодонт Премьер»
  • Фитнес-клуб «Суперкач»
  • Фотостудия «Контент»
  • Кафе Lokanta
  • Студия стрижки «Чёткий срез»

Микрорайон 17

  • Кафе Joy fitness-boutique
  • Кафе «Русский лес»
  • Клиника косметологии Anatomyzel
  • Салон красоты «Прядки в Порядке»
  • Психологический центр «Зелёная Лиса»
  • Студия керамики «Арника»
  • Кофейня «Спящий режим»
  • Сура Суши
  • Цветы & Co
  • Школа рисования «Палитра увлечений»

Микрорайон 18

  • Фитнес-клуб «DDX Панфиловский»
  • Акваклуб «Море Эмоций»
  • Зоосалон «Белый пудель»
  • Спортивный клуб «Зенит-Чемпионика»
  • Фотостудия «Лукбук»
  • Магазин товаров для художников «Много солнца»
  • Салон красоты «Прядки в Порядке»
  • Студия танца и музыки Н-Данс
  • Студия «Умилительный уголок»
  • Фото у Енота

Микрорайон 19

  • Клуб бокса «РАУНД»

Микрорайон 20

  • Музыкальная школа-студия STARSET
  • Детская студия «Чудо»
  • Детский центр «Уникум»
  • Медицинский центр Юлии Струговой
  • Клиника «Ортодонт Премьер»
  • Телесный психолог Хромышева Марина Александровна
  • Cherry nails club
  • Стоматологическая клиника «Эмидент»

Микрорайон 22

  • Кофейня «Грин Латте»
  • Салон GROOM

Микрорайон 23

  • Турагентство GRANDATOUR
  • Салон красоты «Прядки в Порядке»
  • Кофейня «Не спать»
  • Кофейня «Хочу Пышку»
  • NUDE beauty rooms
  • Pilates by Milatsa 2304

Андреевка и Голубое

  • Студия танцев и актёрского мастерства EiDOS
  • Служба доставки La kendo
  • Школа мюзикла WESTEND
  • Спортивно-танцевальный клуб DDC
  • Салон красоты «Ля Бэль»
  • Салон красоты SEIUNA
  • Рент кафе
  • Ветеринарная клиника «Раденис»
  • Медицинский центр «Никор-мед»
  • Кроссфит клуб No Rep

Вне микрорайонов

  • Медицинский центр «КДЦ 24»
  • Клиника лечения спины и суставов «Золотые руки»
  • МиС Мебель
  • ООО НПП «Доза»
  • Типография «Рехаус»
  • Цветочная студия MD flowers
  • Техцентр «ZEL Рейка»
  • Кофейня Catpuccino
  • Джаз-клуб «ДК 41»

