«Пушкинскую карту» необходимо перевыпустить — вот как продолжить получать скидку на билеты в следующем году 07.11.2025

На счет «Пушкинской карты» граждане России в возрасте от 14 до 22 лет ежегодно получают из федерального бюджета пять тысяч рублей, которыми можно оплатить театры, музеи, выставки, концерты, филармонии и другие культурные мероприятия. Часть из этих денег можно потратить на походы в кино — сейчас это 2000 рублей.

С 1 января 2026 года у «Пушкинской карты» будет новый банк-оператор: раньше карту обслуживал «Почта банк», а теперь ВТБ. Условия пользования сохраняются, но саму карту нужно перевыпустить новом банке.

Подать заявление на выпуск цифровой Пушкинской карты в ВТБ до можно до 28 декабря 2025 года включительно. Это можно сделать:

  • в приложении «Госуслуги Культура» — это самый простой вариант;
  • приложении «Почта Банка»;
  • лично — в клиентском центре Почта Банка (по паспорту и СНИЛСу).

С 28 декабря по 1 января подача заявлений недоступна из-за технических работ. После 1 января это можно сделать в приложении «Госуслуги Культура» или «ВТБ Онлайн».

Выпуск пластиковой «Пушкинской карты» в ВТБ — бесплатный. Ее можно будет оформить после новогодних праздников в офисах ВТБ (по паспорту и СНИЛСу).Старые карты будут активны до 15:00 31 декабря 2025 года.

Новые карты заработают с 15:00 1-го января 2026 года.

Метки:
дети, родители, льготы
