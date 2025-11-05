За оскорбление учителя в чате прокуратура собирается привлечь к ответственности зеленоградского школьника 05.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Ребенку, написавшему оскорбительное сообщение под постом преподавателя в телеграм-канале своей школы, уже исполнилось 16 лет, поэтому его действия попадают под административную статью об оскорблении.

«Если вас оскорбили в сети — приходите к нам, оставляйте заявление. Срок давности по статье — 90 дней», — советует помощник зеленоградского прокурора Мария Мезенева. И добавляют, что это один из первых подобных случаев в Зеленограде.

По словам представителя прокуратуры, органы регулярно рассматривают обращения, связанные с поведением подростков в интернете.

«Иногда им кажется, что это просто шутка, но с точки зрения закона такие высказывания могут повлечь реальную ответственность», — добавила Мезенева.

За оскорбление в интернете физическому лицу грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Рассмотрение проходит через мировой суд.

Прокуратура напоминает: если вашего ребёнка оскорбили в школьном чате или социальных сетях, заявление можно подать сразу в прокуратуру:

 — лично: корпус 337 (по будням с 9 до 18, в пятницу до 16:45, перерыв с 13 до 14)

 — онлайн: на сайте epp.genproc.gov.ru

Что такое оскорбление с юридической точки зрения:

Согласно статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ, оскорбление — это унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной или иной форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности.

К оскорблениям относятся не любые грубые или негативные высказывания, а только те, которые содержат унизительные выражения, неприличные формулировки или действия, направленные на обесценивание личности.

Это может быть не только использование нецензурной лексики, но и иные формы высказываний, нарушающие нормы этики.

Обсудите с детьми правила поведения в сети: объясните, что интернет-общение подчиняется тем же законам, что и реальное — и что неосторожные слова в сети могут иметь последствия.

Метки:
дети, школьники, охрана и безопасность, прокуратура, ответственность
