По словам представителя прокуратуры, органы регулярно рассматривают обращения, связанные с поведением подростков в интернете.

«Иногда им кажется, что это просто шутка, но с точки зрения закона такие высказывания могут повлечь реальную ответственность», — добавила Мезенева.

За оскорбление в интернете физическому лицу грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Рассмотрение проходит через мировой суд.

Прокуратура напоминает: если вашего ребёнка оскорбили в школьном чате или социальных сетях, заявление можно подать сразу в прокуратуру:

— лично: корпус 337 (по будням с 9 до 18, в пятницу до 16:45, перерыв с 13 до 14)

— онлайн: на сайте epp.genproc.gov.ru

Что такое оскорбление с юридической точки зрения:

Согласно статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ, оскорбление — это унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной или иной форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности.

К оскорблениям относятся не любые грубые или негативные высказывания, а только те, которые содержат унизительные выражения, неприличные формулировки или действия, направленные на обесценивание личности.

Это может быть не только использование нецензурной лексики, но и иные формы высказываний, нарушающие нормы этики.

Обсудите с детьми правила поведения в сети: объясните, что интернет-общение подчиняется тем же законам, что и реальное — и что неосторожные слова в сети могут иметь последствия.