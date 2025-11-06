Мать участника СВО просит не запускать петарды и салюты 06.11.2025 ZELENOGRAD.RU

«Я просила об этом в конце января 2024 года, когда мой сын приехал в отпуск с СВО — пожалуйста, не запускайте петарды и салюты. Не дай бог вам это всё пережить. Сейчас за боевые заслуги сыну дали две недели отпуска, а я уже боюсь», — пишет Татьяна в чате одного из зеленоградских районов.

Регулярные звуки взрывов последних недель — это не работа ПВО против беспилотников, а баловство детей, которые паразитируют на свободной продаже пиротехники. В частности, мощных петард: взрывая их во дворах, бросая в мусорные контейнеры — буквально терроризируя город.

Для людей, вернувшихся с фронта, родной дом должен быть самым безопасным местом. Внезапные хлопки петард нарушают это чувство — они похожи на выстрелы и взрывы, запускают рефлекс «бей или беги», вызывают резкий страх, панические реакции, вспышки воспоминаний.

Спокойствие нужно не только ветеранам СВО, но и остальным горожанам. Однако столичные и федеральные законодатели демонстрируют поразительное равнодушие к проблеме дворовых петардистов.

В Москве нет ни одного реального ограничения на бытовую пиротехнику: город лишь отказывается от собственных салютов и рекомендует москвичам воздержаться от салютов на праздники — но это жест, а не норма.

На федеральном уровне — та же имитация: попытка запретить дистанционную продажу пиротехники умерла в архивах Госдумы. Зато Минприроды обсуждает проект запрета пиротехники в лесах, но это никак не защищает жильцов многоэтажек.

В Москве нужно ввести постоянный запрет на продажу и использование шумной пиротехники (как минимум петард) — так считает больше 75% участников опроса «Зеленоград.ру», ещё около 18% за ограничение только в определенные периоды, и лишь около 8% считают, что нужно всё оставить как есть. В опросе приняло участие более двух тысяч человек.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
салюты, фейерверки, пиротехника
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру