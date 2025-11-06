«Я просила об этом в конце января 2024 года, когда мой сын приехал в отпуск с СВО — пожалуйста, не запускайте петарды и салюты. Не дай бог вам это всё пережить. Сейчас за боевые заслуги сыну дали две недели отпуска, а я уже боюсь», — пишет Татьяна в чате одного из зеленоградских районов.

Регулярные звуки взрывов последних недель — это не работа ПВО против беспилотников, а баловство детей, которые паразитируют на свободной продаже пиротехники. В частности, мощных петард: взрывая их во дворах, бросая в мусорные контейнеры — буквально терроризируя город.

Для людей, вернувшихся с фронта, родной дом должен быть самым безопасным местом. Внезапные хлопки петард нарушают это чувство — они похожи на выстрелы и взрывы, запускают рефлекс «бей или беги», вызывают резкий страх, панические реакции, вспышки воспоминаний.

Спокойствие нужно не только ветеранам СВО, но и остальным горожанам. Однако столичные и федеральные законодатели демонстрируют поразительное равнодушие к проблеме дворовых петардистов.

В Москве нет ни одного реального ограничения на бытовую пиротехнику: город лишь отказывается от собственных салютов и рекомендует москвичам воздержаться от салютов на праздники — но это жест, а не норма.

На федеральном уровне — та же имитация: попытка запретить дистанционную продажу пиротехники умерла в архивах Госдумы. Зато Минприроды обсуждает проект запрета пиротехники в лесах, но это никак не защищает жильцов многоэтажек.

В Москве нужно ввести постоянный запрет на продажу и использование шумной пиротехники (как минимум петард) — так считает больше 75% участников опроса «Зеленоград.ру», ещё около 18% за ограничение только в определенные периоды, и лишь около 8% считают, что нужно всё оставить как есть. В опросе приняло участие более двух тысяч человек.