Парковка на 90-метровом участке проезда вдоль корпуса 813А запрещена уже не меньше двух лет — знаки здесь установили ещё в 2023 году. Однако до сих пор их выполнение никто не контролировал.

Теперь всё изменилось: похоже, заработала камера видеофиксации нарушений, направленная прямо на вход в «Пятёрочку», расположенную в этом здании. Водители уже начали получать постановления о нарушении.

Ситуация с парковкой в этом проезде действительно была проблемной: машины оставляли прямо у лестницы в магазин, а некоторые покупатели магазина автозапчастей чинили свои автомобили буквально не отходя от кассы.

Вероятно, теперь это прекратится — пешеходам и транзитным водителям станет безопаснее. А те, кто привык здесь парковаться, попробуют переместиться во дворы.

Вообще, въезд в этот проезд нужен только жителям корпуса 801, которым иначе не выехать из района в сторону Крюково — такая в районе организация движения и связность дворовых проездов.