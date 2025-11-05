Ночь с 5 на 6 ноября обещает стать особенной для тех, кто любит смотреть на небо. В это время произойдёт суперлуние — момент, когда совпадает полнолуние и перигей: полная Луна подходит к Земле на минимальное расстояние.

Благодаря этому диск Луны покажется немного больше и заметно ярче — особенно при восходе, когда она поднимается над горизонтом.

Астрономические подробности, шансы наблюдений:

Разница между обычной и супер-Луной не колоссальна, но глаз всё же уловит — особенно если сравнивать с обычным полнолунием. Луна будет сиять примерно на 15% ярче, хотя её диаметр увеличится примерно на восемь процентов. Осенью, когда ночи становятся прозрачнее, а воздух прохладнее, суперлуние приобретает особый, почти сказочный вид.

В Зеленограде наблюдать явление можно будет вечером 5 ноября и ранним утром 6-го. Погода обещает быть мягкой — около +7 °C, без осадков, но возможны облака и утренний туман. Так что шансы увидеть Луну зависят от погоды. Если повезёт с прояснением, стоит выйти к открытым местам.

Советы по фотосъемке:

Фотографам советуют начинать съёмку во время восхода Луны, около 17:30—18:00. Именно тогда диск кажется особенно большим — не из-за оптики, а благодаря «луной иллюзии»: наш мозг сравнивает её с домами и деревьями, и она кажется огромной. Лучше заранее выбрать точку, где виден горизонт, и захватить штатив — длинная выдержка поможет передать сияние диска и игру света на облаках.

«Суперлуние» — не научный термин, а скорее поэтичное обозначение близкой полной Луны. Но именно в этом и его прелесть — повод выйти из дома, взглянуть вверх и почувствовать себя частью большого космоса.