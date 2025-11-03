На прошлой неделе в многострадальном проезде, который не могут сделать уже много лет, всё ещё велись раскопки, лежал черновой асфальт, но подрядчик обещал закончить всё к 15 ноября.
Многие не верили, но рабочие всерьёз взялись за дело. Места раскопок быстро закопали и в воскресенье уже начали укладывать чистовой асфальт — шумные работы вели глубокой ночью, но многие жители готовы были терпеть, лишь бы скорей всё закончили.
В понедельник в проезде и на пересечении с Московским проспектом уже появилась разметка.
Правда, скорость работы даёт о себе знать: несколько часов назад новенький асфальт снова разбили для какого-то ремонта. «Это просто издевательство какое-то», — комментируют местные жители.
Хуже другое — авральные работы косвенно привели к трагедии. В понедельник вечером на пересечении нового проезда с Центральным проспектом грузовик, груженный асфальтом, сбил 10-летнего мальчика, который ехал на самокате по пешеходному переходу. Водитель грузовика не убедился в безопасности маневра, сообщили в прокуратуре. Дорожной разметки здесь ещё нет, но знаки стоят.
Пострадавший ребенок поступил в Детский центр зеленоградской больницы в тяжелом состоянии, сообщил «Зеленоград.ру» источник в столичном здравоохранении.