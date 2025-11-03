На прошлой неделе в многострадальном проезде, который не могут сделать уже много лет, всё ещё велись раскопки, лежал черновой асфальт, но подрядчик обещал закончить всё к 15 ноября.

Многие не верили, но рабочие всерьёз взялись за дело. Места раскопок быстро закопали и в воскресенье уже начали укладывать чистовой асфальт — шумные работы вели глубокой ночью, но многие жители готовы были терпеть, лишь бы скорей всё закончили.

В понедельник в проезде и на пересечении с Московским проспектом уже появилась разметка.