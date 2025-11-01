В середине октября на старом мосту установили новый столб для знака пешеходного перехода — прямо посередине тротуара. Ширина прохода сократилась до 70 сантиметров, что ниже любых нормативов. Пешеходам, родителям с колясками и курьерам проходить стало неудобно и опасно.
После нескольких публикаций «Зеленоград.ру» столб передвинули за пределы тротуара. Что мешало сделать это сразу — непонятно.
Но проблема комфортного прохода по мосту осталась: тротуар всё ещё очень узкий, в межсезонье пешеходов поливает грязью с проезжей части, а острые элементы отбойника делают проход опасным.
Тротуар надо расширять — так считает подавляющее большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе — около 80% из 2600 участников. Однако о планах расширить тротуар (например, за счёт сужения автомобильных полос) пока не сообщают.