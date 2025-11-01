В середине октября на старом мосту установили новый столб для знака пешеходного перехода — прямо посередине тротуара. Ширина прохода сократилась до 70 сантиметров, что ниже любых нормативов. Пешеходам, родителям с колясками и курьерам проходить стало неудобно и опасно.

После нескольких публикаций «Зеленоград.ру» столб передвинули за пределы тротуара. Что мешало сделать это сразу — непонятно.