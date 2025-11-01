Виртуальная охрана

О ситуации в бесхозных расселенных по реновации домах мы писали в сентябре, до того — в мае. Сначала подростки (а возможно, и взрослые граждане) крушили пустые пятиэтажки на Заводской, потом их снесли, и «веселье» началось в домах на 1 Мая и Второй Пятилетке. Сейчас всё это продолжается: территория не огорожена, в дом можно проникнуть через открытые окна, в подвальных проемах лежат подушки, рядом мусор и следы пребывания людей, на стенах свежие граффити. Из дома регулярно слышны голоса и смех подростков.

После сентябрьской публикации на доме 2 появились видеокамеры и табличка с названием и телефоном охранного предприятия ЧОО «Клан». Камеры установлены только у подъездов, но в дом можно войти внутрь через окна — возле них специально расставлены стулья и кресла. Самой же охраны на месте не обнаружено. В ЧОО «Клан» на вопросы «Зеленоград.ру» ответили недоумением — «Охрана есть, надо лучше искать». И пообещали проверить информацию об её отсутствии.

Есть еще один ЧОП «Волгарь», с которым управа района Крюково заключила контракт на 4,3 миллиона рублей еще в конце прошлого года. Организация должна была охранять шесть расселенных домов — три уже снесенных на Заводской, дома 2 и 4 на улице Второй Пятилетки и дом 4 на улице 1 Мая.

Контракт подразумевает поэтапное оказание услуг, рассказали редакции в ЧОПе. Конкретная пятиэтажка охраняется до того момента, как управляющая компания передает её московскому фонду реновации для сноса. А дальше уже фонд должен выставлять свою охрану. Сейчас у ЧОПа остался только дом 4 на Второй Пятилетке, потому что три снесли, а еще два переданы фонду. В организации заверили, что эта пятиэтажка постоянно охраняется. В случае каких-либо проблем можно звонить по телефону: 8-926-438-42-25.