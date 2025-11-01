Соседние пятиэтажки — дом 2 по улице Вторая Пятилетка и дом 4 по улице 1 Мая — уже несколько месяцев стоят с выбитыми стеклами, без ограждения, с кучами мусора внутри и снаружи. Причем один из них должен охраняться — в ЧОПе уверяют, что охрана на месте, но мы её не нашли. Второй дом сторожить просто некому.
После расселения, охраной должны заниматься подрядчики, нанятые управой — до передачи дома в Фонд реновации. После передачи — уже сам фонд. На практике между этими этапами возникает период безответственности: дом формально «в работе», но реально никто его не охраняет.
О ситуации в бесхозных расселенных по реновации домах мы писали в сентябре, до того — в мае. Сначала подростки (а возможно, и взрослые граждане) крушили пустые пятиэтажки на Заводской, потом их снесли, и «веселье» началось в домах на 1 Мая и Второй Пятилетке. Сейчас всё это продолжается: территория не огорожена, в дом можно проникнуть через открытые окна, в подвальных проемах лежат подушки, рядом мусор и следы пребывания людей, на стенах свежие граффити. Из дома регулярно слышны голоса и смех подростков.
После сентябрьской публикации на доме 2 появились видеокамеры и табличка с названием и телефоном охранного предприятия ЧОО «Клан». Камеры установлены только у подъездов, но в дом можно войти внутрь через окна — возле них специально расставлены стулья и кресла. Самой же охраны на месте не обнаружено. В ЧОО «Клан» на вопросы «Зеленоград.ру» ответили недоумением — «Охрана есть, надо лучше искать». И пообещали проверить информацию об её отсутствии.
Есть еще один ЧОП «Волгарь», с которым управа района Крюково заключила контракт на 4,3 миллиона рублей еще в конце прошлого года. Организация должна была охранять шесть расселенных домов — три уже снесенных на Заводской, дома 2 и 4 на улице Второй Пятилетки и дом 4 на улице 1 Мая.
Контракт подразумевает поэтапное оказание услуг, рассказали редакции в ЧОПе. Конкретная пятиэтажка охраняется до того момента, как управляющая компания передает её московскому фонду реновации для сноса. А дальше уже фонд должен выставлять свою охрану. Сейчас у ЧОПа остался только дом 4 на Второй Пятилетке, потому что три снесли, а еще два переданы фонду. В организации заверили, что эта пятиэтажка постоянно охраняется. В случае каких-либо проблем можно звонить по телефону: 8-926-438-42-25.
Процедура эта выглядит максимально несогласованной и бюрократической. Распоряжение о выводе из эксплуатации пятиэтажки на 1 Мая префектура выпустила еще в июне, такое же о пятиэтажке на Второй Пятилетке — в начале сентября. Отсутствие охраны и в фонде реновации, и в префектуре объяснили необходимостью «мероприятий по передаче домов». Возможно, упомянутый ЧОО «Клан» появился как раз от фонда, но на общую ситуацию с безопасностью и порядком это не повлияло.
А охраняемый дом 4 на Второй Пятилетке ещё не расселён, здесь живут не менее двадцати семей. Управа заключила еще один контракт на охрану этой пятиэтажки до конца года. В документах закупки обозначено планируемое начало сноса этого дома — 1 января 2026 года. Между тем, оставшиеся жильцы ждут переезда на Заводскую, 8 — а эта новостройка еще даже не введена в эксплуатацию. Сроки между собой никак не стыкуются: на переселение обычно дается несколько месяцев.