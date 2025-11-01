Внутри помещения в Савелкинском проезде, 6 рабочие, вокруг мусора, вывески нет, у входа лежат элементы вентиляции.
Летом, когда отделение закрывали на ремонт, обещали открыть 1 ноября. Теперь новый срок — 10 ноября.
Физических и юридических лиц по-прежнему принимают в обновленном корпусе 249 — прямо на Центральном проспекте. Здесь завершился ремонт ещё в июне: обновили интерьер, установили кофейный аппарат. Офис в 249 корпусе работает по будням с 8.30 до 19.00, в субботу с 9.00 до 14.30, воскресенье — выходной.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Курсы подготовки к школе для детей, у которых русский не родной язык, открылись в Зеленограде Новости