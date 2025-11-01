Внутри помещения в Савелкинском проезде, 6 рабочие, вокруг мусора, вывески нет, у входа лежат элементы вентиляции.

Летом, когда отделение закрывали на ремонт, обещали открыть 1 ноября. Теперь новый срок — 10 ноября.

Физических и юридических лиц по-прежнему принимают в обновленном корпусе 249 — прямо на Центральном проспекте. Здесь завершился ремонт ещё в июне: обновили интерьер, установили кофейный аппарат. Офис в 249 корпусе работает по будням с 8.30 до 19.00, в субботу с 9.00 до 14.30, воскресенье — выходной.