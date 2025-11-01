Оплата через приложение «Парковки России» или через смс, бесплатно по воскресеньям и праздникам, а также при остановке меньше десяти минут.

Дорожные знаки поставили уже наканун, сообщил канал 360 — это значит, что парковка заработала. При этом в разных сервисах она некоторое время может значиться бесплатной — ориентируйтесь на знаки.

Зоны платные парковок в Московской области продолжат расширять. С 1 декабря ожидается их запуск в городах Ивантеевка, Кашира, Котельники, Луховицы, Можайск, Серпухов, Ступино, Щелково.

Когда и где новые платные парковки появятся в Солнечногорском округе, пока неизвестно.