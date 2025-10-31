«Сегодня дождь, народу мало, решила прогуляться, отправить фото родным, какая красота у нас появилась. И белочки ведь наш символ, и скульптура отличается от других по стилю, отлично. Лишь бы только не испортили. Вандалов столько у нас…Вот с той стороны парка, сколько светильников опять поломали», — поделилась мнением прохожая.

Полигональные скульптуры выполнены из нержавеющей стали с зеркальной полировкой — материал не подвержен коррозии и выдерживает механические воздействия, а сама конструкция имеет внутренний каркас и прочно закреплена на бетонном основании, что должно делать её антивандальной.

Поверхность устойчива к загрязнениям и легко очищается: при появлении надписей или следов краски их можно удалить специальными средствами для нержавеющей стали или антиграффити-составами, не повреждающими полировку. В случае мелких царапин поверхность восстанавливается с помощью полировочных паст и мягких кругов, возвращающих металлу исходный блеск.