Александр Петрович Нагин (1949-2025) — один из пионеров микроэлектроники, разработчик первых в СССР энергонезависимых перепрограммируемых запоминающих устройств, ставших прообразом современных флешек.
Работал в НИИ «Субмикрон», а затем основал и руководил предприятием «Орга Зеленоград» — первого в России производителя сим-карт. Его жизнь была посвящена созданию нового и развитию отечественной электронной промышленности.
Александр Петрович родился 19 октября 1949 года в городе Сергач Нижегородской области.
В 1973 году окончил факультет Физической и Квантовой Электроники МФТИ и был направлен на работу в НИИ Физических проблем им. Ф.В. Лукина в Зеленоград.
В НИИФП Александр Петрович занимался изучением физических процессов в многослойных диэлектрических пленках и созданием энергонезависимой электрически перепрограммируемой памяти (ЭЭППЗУ).
Им, совместно с коллективом сотрудников НИИФП, впервые в СССР была разработана оригинальная технология производства ЭЭППЗУ и разработан целый ряд устройств памяти (прототипы современных флешек). Эти разработки были успешно внедрены в производство на предприятиях Новосибирска, Киева, Зеленограда.
Работы были отмечены премиями Министерства электроники, золотыми медалями ВДНХ.
С 1989 по 1996 год Александр Петрович был главным инженером НИИ Субмикрон и непосредственно участвовал в создании «Нового Зеленограда»
В 1996 году Нагиным совместно с коллегами было создано предприятие «Орга Зеленоград», в котором он стал генеральным директором. «Орга Зеленоград» стало первым предприятием в России, которое производило сим-карты. Предприятие было сертифицировано по всем международным стандартам и в короткое время стало основным поставщиком сим-карт для российских мобильных операторов.
Вся жизнь и работа Александра Петровича была направлена на создание нового и достижения реального результата. Коллеги и сотрудники с уважением и теплотой вспоминают о совместной работе с Александром Петровичем .
28 октября Александра Петровича Нагина не стало. Память о нем навсегда останется в сердцах коллег и близких!
Прощание состоится 31 октября в 11:30 на Алабушевском кладбище.