Подробная биография

Александр Петрович родился 19 октября 1949 года в городе Сергач Нижегородской области.

В 1973 году окончил факультет Физической и Квантовой Электроники МФТИ и был направлен на работу в НИИ Физических проблем им. Ф.В. Лукина в Зеленоград.

В НИИФП Александр Петрович занимался изучением физических процессов в многослойных диэлектрических пленках и созданием энергонезависимой электрически перепрограммируемой памяти (ЭЭППЗУ).

Им, совместно с коллективом сотрудников НИИФП, впервые в СССР была разработана оригинальная технология производства ЭЭППЗУ и разработан целый ряд устройств памяти (прототипы современных флешек). Эти разработки были успешно внедрены в производство на предприятиях Новосибирска, Киева, Зеленограда.

Работы были отмечены премиями Министерства электроники, золотыми медалями ВДНХ.

С 1989 по 1996 год Александр Петрович был главным инженером НИИ Субмикрон и непосредственно участвовал в создании «Нового Зеленограда»

В 1996 году Нагиным совместно с коллегами было создано предприятие «Орга Зеленоград», в котором он стал генеральным директором. «Орга Зеленоград» стало первым предприятием в России, которое производило сим-карты. Предприятие было сертифицировано по всем международным стандартам и в короткое время стало основным поставщиком сим-карт для российских мобильных операторов.