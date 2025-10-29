Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне 29.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Работы на участке от Георгиевского проспекта до фитнес-центра выполнялись в два приема: в прошлом году уложили асфальт и бордюры, в этом году их обновили, сделали тротуары для пешеходов, новые фонари, разметку и дорожные знаки. Дорогу немного расширили за счет газона. Посадили деревья и кусты.

Сначала часть Заречной улицы потребовалось сдвинуть, потому что территория, выделенная для строительства и эксплуатации храмового комплекса Георгия Победоносца, частично «заехала» на существующий проезд. Затем этот участок дороги решили комплексно благоустроить. Тротуар был только возле фитнес-центра, идти от проспекта было неудобно и небезопасно. Теперь тротуар идёт от Георгиевского проспекта со стороны хосписа. После фитнес-центра он пропадает, в сторону Каменского пруда — проезжая часть и старый бордюр.

В документах тендера на эти работы значилась вырубка 9 деревьев и 37 кустарников — с компенсацией (последующей высадкой утраченного). Управа района Крюково сообщает, что теперь высажены 9 клёнов и 125 кустарников спиреи и восстановлен газон на площади более 400 квадратных метров. Действительно, новые деревья здесь появились, подтвердил корреспондент «Зеленоград.ру».

Работы второго этапа на Заречной улице обошлись в 11 миллионов рублей. Проектирование — в 2,7 млн, а первый этап (укладка асфальта и бордюров) — в 1,5 млн. Проект и первый этап заказывала управа, а работами в этом году занимались зеленоградские «Автомобильные дороги». Асфальт и бордюры переложили на Заречной улице дважды в течение года.

Метки:
благоустройство, заречная улица
