«Сейчас компания готовится к запуску серийного производства нового радиочастотного замка. Это позволит в короткие сроки обеспечить российский рынок высокотехнологичным решением для организации систем хранения», — говорят в ОЭЗ «Технополис Москва», на площадке которого находится «Ангстем».

Такие замки ставят на индивидуальные гардеробные шкафчики в раздевалках фитнесов, спа-салонов, развлекательных и медицинских центрах, школах и т. д. В ручку замка встроена радиочастотная антенна: посетитель прикладывает к ней карту, брелок, браслет или другой идентификатор, чтобы открыть замок.

Судя по всему, речь идёт о замке «Бриз-1» — это единственная подобная модель в ассортименте «Ангстрема». На рынке множество конкурентов, но преимущество «Ангстрема», по его собственному утверждению, — использование собственной элементной базы. Вероятно, полностью отечественная разработка может выигрывать по критериям локализации в государственных заказах.