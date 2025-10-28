Контракт с подрядчиком — компанией «Стройреставрация» — заключен в конце сентября. В школьном корпусе обновят всё — по аналогии с капремонтом московских школ. Заменят инженерные коммуникации, реконструируют все помещения, поставят новую мебель и оборудование. Школьную территорию благоустроят. На реконструкцию здания выделено более 450 миллионов рублей. Это стоимость инженерных изысканий, проектирования и самих работ по капитальному ремонту и поставке оборудования.

В основном здании менделеевской школы учатся 5—11 классы, всего 394 школьника. 266 из них (5-8 классы) переводят в корпус на улицу Куйбышева, 13. 128 школьников (9 и 10 классы) — в здание КДЦ «Метролог» на Куйбышева, 11. И те, и другие в период ремонта будут учиться в две смены, сообщили «Зеленоград.ру» в министерстве образования Московской области.

Но не все областные школы капитально ремонтируют. К примеру, в Брехово старую школу ремонтировать не будут — её снесут, чтобы построить новую.